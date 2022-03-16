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AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz

16 Mart 2022 Çarşamba 15:04
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale ve bölge için çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyleyerek, "'Yaparız' dedik, 'yapamazlar' dediler. Temel attık, 'seçim yatırımı' dediler. Direkler yükseldi, 'asla bitmez' dediler. Ama 4 yıl gibi bir sürede dünyanın en uzun köprüsünün bitmesine şahitlik ediyoruz. Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz" dedi. 

AK Parti'li Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale ve bölge için çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi. Turan, "Her ne kadar vapur süresi yarım saat olsa da in-bin, kar kışta, fırtınada bekle, bayram tatillerinde benzer yoğunluklarda bekle; 2-3 saati bulan bir yolculuktu o bölge. Bizim hastamız olur, karşıya geçmek için çok ısrarla kaptan ararız. Gemi, vapur bulmaya çalışırız. Meyvecimiz hale meyve gönderecektir, bununla ilgili yazın çok yoğunluk vardır. Bizi ararlar 'eğer şu gemiye şu vapura binemezsem bizim meyvemiz bozulacaktır' diye. Balıkçımız benzer sıkıntı yaşar. Ambulans geçecek geçemez; rüzgar ve sis var vapur kalkmaz. Turizmle ilgili otobüsle turist getirenler hep dert yandılar bugüne kadar. Hep bu konularda vatandaşımız dert yandı bizlere. Bu konu bölge için çok hassas bir konu" dedi.

Turan, Çanakkale'nin her türlü imkanı olduğu özel bir kent olduğunu söyleyerek, "Şimdiye kadar; 'yaparız' dedik, 'yapamazlar' dediler. Temel attık 'seçim yatırımı' dediler. Direkler yükseldi 'asla bitmez' dediler. Ama 4 yıl gibi çok kısa sürede dünyanın en uzun asma köprüsünün bitmesine şahitlik ediyoruz. Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz. Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı 18 Mart'ta onurla gururla açma imkanı bulacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK YATIRIMLAR, BÜYÜK HAYALLERLE BAŞLAR'

Turan, köprünün birçok özelliğinin bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"4 bin 600 metre gibi çok çok uzun bir köprü. 2 bin 23 metre iki ayak aralığıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla, 318 metre ayak yüksekliğiyle 18 Mart'a atıfla hazırlanan bir köprü. 162 bin kilometre tel kullanıldı. Yani dünyayı 4 defa saracak kadar bir telden bahsediyoruz. Devasa bir yapı. 15 ülkeden 12 bin kişi çalıştı, farklı zamanlarda. Kırmızı-beyaz betonlarıyla Türk bayrağımıza atıfla hazırlanan bir betonarme. Ayak viyadükleri, şehitliğimizin abidesi olan o görselle beraber hazırlanmış bir yapı. Kuleler üzerinde Seyit Onbaşı'nın top mermileri ve tarihi dokunun da olacağı özel bir mimari. Sultan 2'nci Abdülhamit 1879 yılında o bölgede bir köprü projesi yapıyor. Büyük yatırımlar, büyük hayallerle başlar. O hayalini 93 harbi ve sonraki krizlerle hayata geçiremiyor. 2'nci Abdülhamit'in 150 sene önce hayal ettiği o projenin daha ötesini biz hayata geçirdik."

'YATIRIMLARINI BU BÖLGEYE KAYDIRACAKLAR'

Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale'ye büyük kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Öncelikle köprünün olmasından dolayı egzoz salınımına engel olunacak. Bu büyük bir kazanç çevre açısından. Malkara-İstanbul hattı 40 kilometre azalıyor Çanakkale'ye göre. Bu yatırımcıların daha fazla ilgi duyması demek. İnsanlar yatırımlarını bu bölgeye kaydırmaya başlayacak. 'Ulaşım varsa imkanlar daha rahat olacak' diye orayı tercih edecekler. Çok büyük rakamları bulan bir ekonomik değer elde etmiş olacağız" ifadesini kullandı.

Turan ayrıca, köprüye bağlı olarak yeni projelerin devam edeceğini belirterek, "Bu projeyle herkesin gurur duyması gerekiyor. Ben bir Çanakkale evladı olarak herkesi açılışa davet ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan1915 çanakkale Köprüsü
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