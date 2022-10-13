AK Parti'li Tan: Öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacak

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde sunum yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, "Artık öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar ile sınırlandırılmaktadır. Böylece öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacaktır. Kredi borçları mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak ve eğer öğrenci iş bulamadıysa durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomiye ilişkin düzenleme içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk arasında usul tartışması yaşandı.



Tartışmaların ardından teklifin ilk imza sahibi AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, sunum yaptı. Tan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iktidara geldikleri günden itibaren vatandaşın ihtiyaçları başta olmak üzere yatırımı, üretimi ve istihdamı önceleyen politikaları her zaman uyguladıklarını belirtti. Tan, birçok alanda yasal değişiklik önerilerinin bulunduğunu belirterek, "Bu amaçla hazırladığımız teklifte muhtelif kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmakta ve 4 geçici madde düzenlemesi bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizin merakla beklediği öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili düzenleme bu teklifimizde yer alıyor. Artık öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar ile sınırlandırılmaktadır. Böylece öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacaktır. Kredi borçları mezun olduktan 2 yıl sonra ödemeye başlanacak. Eğer öğrenci iş bulamadıysa durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek. Erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak. İlk defa yapılan ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak. 2'nci ve 3'üncü ertelemede ise yıllık yüzde 10'u aşmayan bir endeksleme yapılacak. Borçlu öğrencilerimizin vatani görevini yaptığı süre içinde ise hiçbir endeks uygulanmayacak" diye konuştu.



Ahmet Tan, bu düzenlemeden halen öğrenim kredisi alan 566 bin 226 öğrenci, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 kişi, katkı kredisinden borçlu 25 bin 886 kişi ve vergi dairelerine tahkim için intikal ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 kişinin yararlanacağını belirterek, "Tüm öğrencilerimize ve ailelerimize sağladığımız bu önemli imkan ile bundan böyle kredi borçları artmayacak ve düzenleme çerçevesinde mevcut borçlar içinde yer alan toplam 27 milyar lira endeks tutarı terkin edilmiş olacaktır" dedi.



'İNTÖRNLERE ASGARİ ÜCRET'



AK Parti'li Tan, 2'nci önemli düzenlemenin intörn doktorlara ödenen ücretlerle alakalı olduğunu söyleyerek, "Üniversitelerin tıp fakültesinin 5'inci yılını tamamlayıp, 6'ncı yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında 12 ay süre ile 1569 lira ücret ödeniyordu. Teklifimizde bu tutarı asgari ücretin net tutarına çıkarıyoruz. Tıp fakültesindeki 14 bin 600 öğrencimiz ile diş hekimliği fakültelerindeki 4 bin 900 öğrencimiz olmak üzere toplam 19 bin 500 öğrencimiz bu düzenlemeden yararlanacak" diye konuştu.



AK Parti'li Tan ayrıca küçük tutarlı icra dosyalarının tasfiyesine ilişkin yapılacak düzenlemeyle 9 milyon icra dosyasının tasfiye edilmesini beklediklerini söyledi.