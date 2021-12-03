Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,908.36
ALTIN
770.62
DOLAR
13.53
STERLİN
17.97
EURO
15.30
15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 
15 Adet İşçi İstihdam...
İTÜ 54 Öğretim Üyesi Alıyor 
İTÜ 54 Öğretim Üyesi...
Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alıyor
Bingöl Üniversitesi 24 Öğretim...
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AK Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit (61) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akşit'in bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğünü ve entübe halde olduğunu söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 11:32
7 Okunma
AK Parti'li Güldal Akşit, hayatını kaybetti

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, bir süre önce Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Akşit, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" dedi.

Soylu, televizyonda katıldığı programda ise Akşit'in bir süredir koronovirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Bir dönemdir koronavirüs tedavisi görüyordu ve entübeydi. Bu sabah aldığımız haber hepimizi, camiamızı derinden üzdü. Birlikte mesai arkadaşlığı yaptık, birlikte önemli çalışmaların altına imza attık" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de, Akşit ile daha önce çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Turizm ve Devlet eski bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde az önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

1960’ta Malatya’da doğan Güldal Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesi oldu. 22 ve 23'üncü dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58'inci hükümette Turizm Bakanı, 59'uncu hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009'da  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürüten Akşit, 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yaptı. Akşit son olarak, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam ediyordu.

Anahtar Kelimeler:
AK PartiGüldal AkşitBakanKoronavirüsVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu TÜİK'te içeri alınmadı
Kılıçdaroğlu TÜİK'te içeri alınmadı
Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı
Muharrem İnce, tekerlekli sandalyede basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli ambargolar tarihe karışacak
İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir
İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız
Fatih Erbakan: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması lazım
Fatih Erbakan: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması lazım
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı
"Biraraya gelerek 'Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yapmamız lazım"
"Biraraya gelerek 'Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yapmamız lazım"
"Hiçbir zaman faizci olmadım, yarın da olmayacağım"
"Hiçbir zaman faizci olmadım, yarın da olmayacağım"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma