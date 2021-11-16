AK Parti'li Etyemez: Kuraklık nedeniyle göçler olabilir

KONYA - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez "İklim meselesini kalkınma ve bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde kuraklık dolayısıyla, iklim ve gıda sorunu nedeniyle göçlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçlerde, kuraklık ve gıda nedeniyle göçlerle karşılaşacağız" dedi.



Konya Devlet Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde 'İklim Değişikliği ve Kuraklık' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "İtalya'daki G20 Zirvesi’nde bütün liderlerin konuştuğu 3 tema belirlendi; insan, gezegen ve refahtan bahsediyor. İnsanı merkeze almayıp, eğer gezegenimizi ve dünyamızı korumakla mükellef olduğumuzu hatırlamazsak, bu dünyada refahı sürdürmemiz mümkün değil. Herkes oturdu bu gerçeği tartıştı. Enerjiyi ve suyu tüketiyoruz. Tükettiğimiz kaynakların yerine yenisini koyabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden tüketimi azaltmalıyız. Tasarruflu ve tedbirli olmalıyız. Bu dünyayı ve gezegeni korumalıyız" dedi.



'BU YIL ÇOK PARLAK GÖRÜNMÜYOR'



Toplumun bilinçlenmesi gerektiğini belirten Usta "Suyu bulduğumuz gibi tüketmek değil, suyu iyi yönetmek zorundayız. Suyun israfından kendimizi korumalıyız. Bu hepimizin sorumluluğu. Aksi takdirde 3-5 nesil sonra torunlarımıza bırakacağımız toprak değil, kurak bir çöl olacak. Buna hepimizin özen göstermesi gerekiyor. Ektiğimiz üründen yaptığımız sulama şekline kadar her türlü ayrıntıya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim suyum var, ekeyim, ürünümü satayım, para kazanayım mantığıyla artık hareket edemeyiz. Bir kişinin verdiği zarar, bütün Konya'yı etkiliyor. Bunu fark etmeliyiz. Konya'daki her zarar, bütün Türkiye'yi etkiliyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Konya, bu ülkenin tahıl ambarı. Yapılan barajlar ve göletlerin hepsini anlatacağız. Ama elimizde su olmazsa yaptığımız barajları da kullanma şansımız olmayacak. Bu yıl için açıkçası çok da parlak görünmüyoruz. Yine bir yağış bekliyoruz ama kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Ama şimdiden önlemlerimizi alırsak, çiftçilerimizi bilinçlendirirsek, senenin sonuna geldiğimizde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını da alabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.



'OSMANLI'DA GÖÇ KURAKLIK NEDENİYLE SERBET BIRAKILDI'



Osmanlı Devleti'nin yaşanan kuraklık sonrası göç için izin verdiğini söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de "İklim meselesini kalkınma ve bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde kuraklık dolayısıyla, iklim ve gıda sorunu nedeniyle göçlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Osmanlı'da göç, bu kuraklık nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi. Bu coğrafyalarda, bu tür sorunlar yaşanabileceğini net olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde, kuraklık ve gıda nedeniyle göçlerle karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.



'ÇİFTÇİ 138 MİLYON METREKÜP SU BULDU'



Kuraklık nedeniyle Konya Ovası’ndaki kullanılan su miktarının düştüğünü açıklayan Etyemez, şöyle konuştu:



"Konya tarımın başkenti, tahılda birinciyiz, büyükbaş hayvan üretiminde birinciyiz, küçükbaş üretiminde ikinciyiz. Tohum üretiminde ülkenin yüzde 30'unu karşılıyoruz. Konya aynı zamanda en az yağış alan coğrafya. Su kaynağı az olan bir şehiriz. Önceki yıl 500 milyon metreküp su tüketen Konya çiftçisi, bu kuraklık çerçevesinde 138 milyon metreküp su bulabildi. 283 tesis ve 12 milyar yatırım yapmışız. Fakat ortada su kaynağı olmayınca ne kadar çok yatırım yaparsanız, yapın olmuyor. Bundan sonraki çabamız; toplumu, bireyleri, çiftçilerimizi suyu bilinçli olarak, tasarruflu olarak kullanmak üzere çağrı yapmamız gerekiyor."