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AK Parti'li Eroğlu: PKK, dünyanın en lanetli terör örgütü

29 Kasım 2022 Salı 14:21
AK Parti'li Eroğlu: PKK, dünyanın en lanetli terör örgütü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'a gelen eski Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Eroğlu, dağa çıkışların hemen hemen sıfırlandığını belirtip, "İnşallah buradaki aileler, evlatlarına kavuşacaktır. PKK, dünyanın en lanetli terör örgütüdür" dedi.

Kente gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 3 Eylül 2019'dan beri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti sürdüren aileleri ziyaret etti. 1184 gündür devam eden eylemde ailelerle tek görüşen Eroğlu, PKK'nın, dünyanın en lanetli terör örgütü olduğunu belirterek, "PKK terör örgütü; annelerimizin, babalarımızın evlatlarını dağa kaçırdı ve onların hayallerini tamamen mahvetti. PKK, Kürtlerin savunucusu değil en büyük düşmanıdır. En büyük zararı Kürt kardeşlerimize verdi, ailelerin ocaklarını söndürdü. Devletimiz kaçırılan ve kandırılan çocuklarımızı aileleriyle kavuşturmak için her türlü desteği veriyor. Allah'ımıza çok şükür, 39 evladımızı annelerimize ve babalarımıza kavuşturduk. Dağdaki çocuklara sesleniyorum. Lütfen; güvenlik güçlerimize teslim olun, onlar sizleri ailenize kavuşturacak. Yeni bir yuva kurmanızı temin edecektir. İnşallah buradaki aileler de evlatlarına kavuşacaktır. Devletimiz onların yanındadır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. PKK terör örgütü, yabancı güçlerin piyonu olan terör örgütüdür; bütün milletimizin düşmanıdır. Mutlaka onları dağdan temizleyeceğiz. Zaten dağa çıkışlar da neredeyse sıfırlandı. Biriz, beraberiz, kardeşiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Veysel EroğluPKKTerör örgütü
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