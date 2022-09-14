AK Parti'li Dağ’dan, CHP'ye 'AYM' tepkisi

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin, desteklediği ve TBMM Genel Kurulu'nda, 'evet' oyu verdiği 'e-Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapmasına tepki gösterdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP’nin, 'Anayasa’ya aykırılık içeriyor' gerekçesiyle e-Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerini AYM'ye taşıdığını belirtti. Dağ, 2020 yılı itibarıyla zorunlu olarak yaşanan pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş alışkanlıklarının değiştiğine vurgu yaparak, "Bu değişim, ülkemizde e-ticaretin 2021’de yüzde 69’luk bir artış ile 400 milyar lira hacme ulaşmasına sebep olmuştur. Türkiye'de sektörün 2022 yılı sonunda yüzde 40 artış göstereceği ve ticari hacminin 560 milyar liralık miktara ulaşacağı öngörülmektedir. Toplumun online alışverişe yoğun ilgisi ile alışveriş süreçlerine ilişkin devletin ilgili kurumlarına yönelen talep ve şikayetler, bu alanda bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur" dedi.



Dağ, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçerek pazara yeni aktörlerin girişini kolaylaştırmak, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesini sağlamak, e-ticaret pazar yerlerindeki satıcılara yönelik haksız ticari uygulamaların sonlandırılması ve belli büyüklükteki e-ticaret işletmelerinin lisanslandırılması, rekabeti bozucu şekilde reklam verilmesinin önüne geçilmesi, rakipleri dışlayıcı şekilde para yakmanın engellenmesi için kendisinin de ilk imza sahibi olduğu düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



'TÜM PARTİLERLE BİRLİKTE CHP DE DÜZENLEMEYİ SAVUNDU'



Sınırlamalar ve idari para cezaları ile haksız rekabeti ve haksız ticari uygulamaları önleyecek olan düzenlemenin, komisyona geldiği günden itibaren tüm siyasi partilerin temsilcileri tarafından desteklendiğini hatırlatan Dağ, özellikle CHP’li yöneticilerin kanun ile ilgili konuşmalarını basın mensuplarına dinletti. Dağ, "CHP milletvekilleri, bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, ‘namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun’ olarak nitelemiştir. Sosyal medyada bazı CHP milletvekilleri tarafından düzenlemenin olumlu olduğu ve geçmesi için var güçleriyle mücadele edeceklerine dair paylaşımlar yapıldı. Genel Kurul’da yapılan müzakereler neticesinde oylamada 308 milletvekilinden 307’si ‘kabul’, 1 tanesi ise ‘çekimser’ oy kullanmış, düzenleme Genel Kurul’dan alkışlar eşliğinde oy birliğiyle geçmiştir. Genel Kurul'da grubu olan bütün siyasi partiler, düzenlemeyi desteklemiş, kanuna olan katkısından dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a da teşekkür etmişlerdir" dedi.



'NE OLDU DA ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDUNUZ?'



Ancak CHP’nin, düzenlemenin yasalaşmasından sonra çark ettiğini, hem komisyonda hem de Genel Kurul’da desteklediği düzenlemenin iptali için AYM'ye başvuru yaptığını aktaran Dağ, "CHP'nin bu hususta sergilediği tutum, tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir. Bu eylem, CHP’nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır. CHP, AYM'ye kanunun bazı maddelerinin iptali için toplamda 3 dilekçe vermiştir. İlk iki dilekçe yasal sürenin bitimine 3 gün kala, 3'üncü dilekçe ise yasal sürenin son gününde AYM'ye verilmiştir. Sadece bu işlem dahi şüphe uyandırmaya yeterlidir. İlk iki dilekçede bahsedilen hususlardan hangileri birileri tarafından beğenilmedi de 3'üncü dilekçeyi vermek mecburiyetinde bırakıldınız? Kanun teklifi görüşmeleri esnasında 'rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP’liler, aradan geçen süreçte ne oldu da AYM'ye iptal başvurusunda bulunmuşlardır? Yoksa CHP, kendi nitelendirmeleriyle rant çetelerine boyun mu eğmiştir? Rant çeteleri ilk iki dilekçeyi beğenmemiş midir de üçüncü dilekçeyi verdirmiştir? Meclis tarihinde ender görülen bir şekilde, bütün siyasi partilerin oy birliğiyle yasalaşan bu kanuna bir şirket hariç, tüm sektörün desteğinin alındığı bilinmekteydi. Buna rağmen, yüce Meclis’in iradesinin tamamına karşı bir şirketin menfaati mi gözetilmektedir? Düzenlemeyi AYM'ye taşıma işinin arkasında bu şirketin lobi çalışmalarının etkisi olmuş mudur?" diye konuştu.



'RANT ÇETELERİ KILIÇDAROĞLU'NA MI ULAŞMIŞTIR?'



Dağ, kanunun iptali için CHP'li vekillere AYM'ye başvuru talimatının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiğinin bilindiğine işaret ederek, "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak, e-ticarette tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır? Yoksa yine CHP’lilerin tabiriyle 'rant çeteleri' Kılıçdaroğlu’na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu’nun kulağına kim fısıldamıştır? Kanun görüşmeleri sırasında CHP grubunun yerli ve milli bir kanun olarak nitelendirdiği bu düzenlemeyi, Kılıçdaroğlu neden AYM'ye götürme talimatı vermiş ve iptal ettirmeye çalışmaktadır? Kılıçdaroğlu, bu itiraz başvurusuyla Türkiye'de e-ticaretteki tekelleşmeyi daha da körüklemek mi istemektedir?" ifadelerini kullandı.



'MECLİS İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR'



Dağ, kanuna TBMM Genel Kurulu’nda 'evet' diyen 52 CHP milletvekilinin aynı zamanda AYM'ye başvuru dilekçesine de imza attığını, bu milletvekillerinin vicdanlarının rahat olmadığı kanaatinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun, bu talimatıyla 52 milletvekilinin yasama iradelerine de ipotek koyduğunu savunan Dağ, "Daha da ileri giderek oy birliğiyle geçen bu düzenlemeyi rant gruplarının bastırmasıyla AYM'ye götürerek Meclis iradesini de yok saymıştır. Bazı uluslararası şirketlerin iradesi, CHP tarafından Meclis iradesinin üzerine mi konmak istenmektedir? Bu vesileyle Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunuyorum; bu konuda kamuoyuna izahatta bulunmak zorundasınız. CHP tarafından AYM'ye götürülen madde, bu alandaki adil ve etkin rekabetin tesisini sağlayacak en önemli maddedir. Kanunun tekelcilerin en çok itiraz ettiği ve rahatsız olduğu bu maddenin dava konusu edilmesi manidardır. Biz bu alanda tekelleşmenin önüne geçmek, yeni aktörlerin piyasaya girmesini sağlamak için uğraş verirken CHP, ileride oluşma ihtimali olan tekelleşmenin de müsebbibidir. CHP bu konuda günahkardır. Milletimizin menfaatine, rant çetelerinin karşısında olan bu düzenlemenin iptali isteminden CHP’yi, acilen vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.