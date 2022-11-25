AK Parti'li Dağ: CHP genel başkanı ve sözcülerinin açıklamalarının cılız olduğunu gördük

ZONGULDAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Suriye’nin kuzeyinde terör devleti oluşturmak isteyenlere karşı fırsat vermeyeceğimizi her ortamda dile getirmiştik. Pençe-Kılıç Operasyonu ile buradaki ilk adım da atılmış oldu. Neredeyse çok basit konularda dahi açıklama üstüne açıklama yapan CHP genel başkanı ve sözcülerinin bu konulardaki açıklamalarının çok cılız olduğunu gördük" dedi.



AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ programları kapsamında kente gelerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle otelde bir araya gelen AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin terörle mücadele noktasında iktidarla ve Türkiye’ye destek olma noktasında ciddi sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu gördüğünü söyleyerek, "2 hafta önce İstiklal Caddesi’nde terör hadisesi meydana geldi. 2016’dan bugüne 1789 tane bu tarzdaki eylem engellenmiş olmasına rağmen terör eylemi söz konusu oldu. Emniyet güçlerimiz, istihbaratımız kısa süre içinde olayın faillerini ve arkasındakileri açığa çıkardı. Sonrasında uzun zamandır ısrarla ifade ettiğimiz Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızda terör devleti oluşturmak isteyenlere karşı buna fırsat vermeyeceğimizi her ortamda dile getirmiştik. Pençe-Kılıç Operasyonu ile buradaki ilk adım da atılmış oldu. Neredeyse çok basit konularda dahi açıklama üstüne açıklama yapan, borsadaki artıştan rahatsız olup bundan dolayı açıklama yapan ya da dolar kurunun sabit kalması sebepleri üzerinde uzun uzun açıklamalar yapan CHP genel başkanı ve sözcülerinin bu konularda hiçbir açıklama yapmadıklarını, yapılan açıklamaların da çok cılız olduğunu gördük" diye konuştu.



'KILIÇDAROĞLU CHP'Sİ BU YOLDAN UZAKLAŞMIŞ VAZİYETTE'



CHP’nin önceki seçim beyannamelerinde yurtta ve Suriye’nin kuzeyinde terörle etkin mücadele edeceklerine yer verdiğini kaydeden AK Parti'li Dağ, "Bakalım 2023 seçim beyannamesinde bunu ortaya koyma durumları söz konusu olacak mı? Bu, son dönemde ortaya çıkan bir tablo değil. Ne yazık ki hem PYD terör örgütünü, terör örgütü görmeme noktasındaki hareketleri aynı zamanda Suriye'nin kuzeyiyle alakalı ülkemize gelebilecek terör hadiseleriyle ilgili tezkereye 'hayır' oyu vermiş olmaları, bunların hepsi CHP’nin duruşunu gösteriyor. Bizim terörle mücadele konusu yeni bir konu değil. Terörle mücadele ülkenin topyekün bir arada olması gereken bir süreçtir. Onun için terörle mücadelede CHP içinde vatansever insanlar olduğu ve bu mücadelenin yanında olan insanlar olduğunu iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu CHP’si, ne yazık ki bu yoldan ciddi anlamda uzaklaşmış vaziyettedir" dedi.



'6’LI MASA KAOS VADEDİYOR'



Seçimler yaklaşırken, 6’lı masanın aksine 'Cumhur İttifakı' adayıyla ilgili tartışma bulunmadığını, 6’lı masanın istikrarsızlık, belirsizlik ve kaos vadettiğini savunan Dağ, şöyle devam etti:



"6’lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kamuoyunda bir tartışma yürümektedir ama AK Parti olarak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda esaslı olarak bir tartışma söz konusu değildir. Ortada iki tane gemi vardır. Bu gemilerden birinin rotası nettir. Hem uluslararası alanda hem ülkede milli ve yerli menfaatlerini gözeten, milletin refah seviyesini yükselten bir rota üzerinde yürümektedir. Diğer tarafta rotanın ne olduğu belli değildir. 6,7, 8 tane ayrı ayrı rota mevcuttur. Bir tarafta kaptan bellidir, kaptan Recep Tayyip Erdoğan’dır, öbür taraftaki kaptanın kim olduğu belli değil. Bir tarafta belirsizlik, istikrarsızlık, kaos vadeden 6’lı masa, bir tarafta umut, güven vadeden istikrar ortaya koyan bir yapı vardır. İnşallah 2023 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletimiz bugüne kadar olduğu gibi istikrardan yana umuttan tarafa, gelecekten tarafa tercihini belirleyecektir. Şimdi diyoruz ki yeni yüzyıla girerken 'Türkiye Yüzyılı'nda bu dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak dünyada ortaya koyalım."