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AK Parti'li Çelik: Ülkemize göz dikenler, en ağır bedelleri ödeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre nerede olursa olsun, bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler, en ağır bedelleri ödeyecek" dedi.

20 Kasım 2022 Pazar 12:25
AK Parti'li Çelik: Ülkemize göz dikenler, en ağır bedelleri ödeyecek

ANKARA, (DHA)

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecek. Cumhurbaşkanı'mızın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü, kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor" dedi. 

Terörün, insanlığın düşmanı olduğunu belirten AK Parti'li Çelik, "Türkiye, bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar; en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler, tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz" dedi.

DHA

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