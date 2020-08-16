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AK Parti'li Çelik: Sandık namustur, kimse müdahale edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz" dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:03
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AK Parti'li Çelik: Sandık namustur, kimse müdahale edemez

ANKARA, (DHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hakedilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

DHA

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