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AK Parti'li Çelik: Kampanyaya kinle yaklaşan hastalıklı zihniyet var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.

07 Nisan 2020 Salı 12:19
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AK Parti'li Çelik: Kampanyaya kinle yaklaşan hastalıklı zihniyet var

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, küresel salgın karşısında tüm dünyanın dayanışma yolları aradığını, Türkiye'de vatandaşın birbiriyle kol kola girmesinin, birilerinde rahatsızlık oluşturduğunu kaydetti. Bazı ülkelerdeki kişilerin kendi sağlığını korumak adına imkanı olmayanlara ve özellikle yaşlılara sırt döndüğünü belirten Çelik, "Ülkemizde gurur duyacağımız dayanışma örnekleri ortaya çıkması ne büyük travma yaratıyor hastalıklı zihniyetin temsilcisi birilerinde. Avrupa'da devletler birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyarken, her tarihi anda olduğu gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan devletlere el uzatmasını bile siyasetin konusu yapmaya çalışıyorlar. İnsani olan ne varsa derin bir rahatsızlık duyuyorlar" dedi.

'İYİLİĞİ YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti'li Çelik, işler iyi giderken insani nezaketin ve gelişmişliğin örneği gösterilen bazı ülkelerde, koronavirüs salgınıyla tüm insani değerlerin kısa zamanda terk edildiği olayları gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ise daha çok dayanışma, daha çok birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldi. Birleri ise bundan rahatsızlık duyuyor. Ülkede iyi bir şey olması bunların kabusu. Kendilerinin kazanmasını, Türkiye'nin ve insanımızın kaybetmesine bağlayan bu hastalıklı zihniyeti, insanlığı tehdit eden bir afet bile insani çizgiye getiremiyor. Herkesin kazandığı, Türkiye’nin krizlerden başarıyla çıktığı bir sonuç, bu hastalıklı zihniyet için her zaman kabus senaryosu oluyor. Bu, kötülük zihniyetidir. Bu, yıkım siyasetidir. Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kol kola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye'nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu. Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz."

'İYİLİKLE HAREKET EDENLER İYİLİKLE ANILACAK'

AK Parti Sözcüsü Çelik, alınan tedbirlerle dayanışma ve kardeşlikle bugünlerin aşılacağını kaydederek, "Umudu, hayatı, doğruluğu ve iyiliği yücelterek zor günleri aşacağız. Kötülük siyaseti yine kendi hastalıklı dünyasında kalacak. Bir krizi aşarken nasıl davranırsanız, kriz sonrasında karakterinize o damgayı vurursunuz. Bu zor günlerde iyilikle hareket edenler iyilikle anılacak. Kötülükle hareket edenler kötülükle anılacaklar. Bu ülkenin adının karşısında hep iyilik yazıldı. Bundan sonra böyle olacak" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 07.04.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikMilli Dayanışma Kampanyası
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