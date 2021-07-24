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AK Parti'li Çelik: BMGK'nın KKTC açıklamasını tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş açılımının ikinci aşamasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır. Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır" dedi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:00
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AK Parti'li Çelik: BMGK'nın KKTC açıklamasını tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

'AÇIKLAMA RUM -YUNAN İKİLİSİNİN ASILSIZ İDDİALARINA DAYANMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC'nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır. KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır. Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş'ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur. Uluslararası toplum, adadaki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC'ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir. KKTC'nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır. Cumhurbaşkanımızın sözlerine karşı açıklama yapan BMGK, bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları barıştan ve hukuktan yana olan herkesin desteklemesi gereken açıklamalardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer çelikBMGKKKTC
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