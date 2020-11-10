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AK Parti'li Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ'dan çekilecektir" dedi.

10 Kasım 2020 Salı 12:08
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AK Parti'li Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Azerbaycan halkı, Sayın İlham Aliyev liderliğinde büyük ve özverili bir mücadele verdiler ve Karabağ’da zafer kazandılar. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun" dedi.

AK Parti'li Çelik, yıllardır süren büyük mücadelenin zaferle taçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ’dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye'nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan’ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAzerbaycanZafer
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