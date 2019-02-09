Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
İsrail askerleri, biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü 
İsrail askerleri, biri çocuk 2...
Emekli albay evinde ölü bulundu
Emekli albay evinde ölü bulundu
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Beko play-off'u garantiledi
Doğubayazıt'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı
Doğubayazıt'ta iki grup arasında silahlı...
"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi gözaltına alındı
"Kartal Yuvası"nda ateş eden kişi...

AK Parti'li Bostancı: Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın güç birliğinden Türkiye'nin büyük fayda sağlayacağını belirterek "Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti'li Bostancı: Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın güç birliğinden Türkiye'nin büyük fayda sağlayacağını belirterek "Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:59
0 Okunma
AK Parti'li Bostancı: Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz

Amasya'da esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak gireceklerini belirterek, "Karşımızda Millet İttifakı olarak CHP, İYİ Parti ve HDP ve aynı zamanda çeşitli yerlerde güç birliği ettikleri Saadet Partisi mevcut. HDP biraz mahcup ve çekingen bir şekilde bu ittifaka dahil olmuş gözüküyor. Bunun nedeni de birbirine benzemeyen bir sosyoloji, birbirine benzemeyen ideolojik yaklaşımların bir arada olduğu bir ittifak. O yüzden bunu açıktan deklare etmenin seçmen davranışı bakımından problem doğuracağını düşünerek, açık bir şekilde ifade etmiyorlar ama herkes neyin ne olduğunu biliyor. Cumhur İttifakı olarak biz bütün büyük şehirlerde ittifak içerisindeyiz. Bunun dışında Osmaniye ve Rize’de karşılıklı olarak adaylar çekildi" diye konuştu.

'SEÇİMLERE HEM AK PARTİ HEM CUMHUR İTTİFAKI OLARAK GİRİYORUZ'

AK Parti olarak önceliklerinin her yerde adaylarının kazanması olduğunu ifade eden Bostancı, "Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarının Türkiye’nin her tarafında kazanmasını temin etmek. Çünkü biz hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Dolayısıyla AK Parti adaylarının kazanması ve peşinen yine güç birliği ettiğimiz MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak deklare ettiğimiz ve lehine çekildiğimiz MHP'li arkadaşların kazanması için çalışma yapacağız. Bunun nerelerde olduğunu kamuoyu biliyor. 27 büyükşehirde adayları var, MHP buralarda aday göstermedi. Manisa, Mersin ve Adana’da MHP'nin adayları var, Cumhur İttifakı'nın adayları olarak biz bu vilayetlerde bu adayları destekleyeceğiz. Diğer 27 büyükşehirde MHP, AK Parti adaylarını destekleyecek. Bunların ilçelerinde de anlaşmalar yapıldı. O çerçevede karşılıklı destekler mevcut, İnşallah Osmaniye ve Rize dışında 49 vilayette daha Cumhur İttifakı tamamlandığında eminiz ki bu güç birliğinden Türkiye büyük faydalar sağlayacaktır. Her yerde Cumhur İttifakı'nın adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Naci BostancıAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasiyi hedef alıyor
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasiyi hedef alıyor
Muharrem İnce: İzmir'e 30, sıfır yakışır
Muharrem İnce: İzmir'e 30, sıfır yakışır
Kalın'dan Macron'a sert tepki
Kalın'dan Macron'a sert tepki
Bakan Soylu'dan, 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek çağrısı
Bakan Soylu'dan, 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek çağrısı
Akşener: Cumhurbaşkanına dışarıdan kimseye laf söyletmeyiz
Akşener: Cumhurbaşkanına dışarıdan kimseye laf söyletmeyiz
Özhaseki: Metropoller acemilik kaldırmaz
Özhaseki: Metropoller acemilik kaldırmaz
Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecek
Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecek
Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı tabandan iyi destek alacak
Mevlüt Uysal: Cumhur İttifakı tabandan iyi destek alacak
MHP'li Öztürk: Partide ihraçlık dosya bulunmuyor
MHP'li Öztürk: Partide ihraçlık dosya bulunmuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ