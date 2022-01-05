AK Parti'li Akbaşoğlu: Toplumsal kaos oluşturma yaklaşımı sergiliyorlar

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya dönük bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini dün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyleyerek, "Burada özellikle emeklilerle ilgili yapılan bir düzenleme söz konusu. Bu kanun teklifi ile 1500 TL alan emeklilerimizin emekli aylıklarını 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Yani yüzde 67'ye varan bir zam yapılmış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan memur zamlarının da bu kanun teklifinde yer aldığını kaydeden Akbaşoğlu, yasa teklifinde yer alan diğer düzenlemelerle ilgili, "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili devletimizin insanlarımıza verdiği yüzde 25'lik katkı oranını bu kanun teklifiyle yüzde 30'a çıkarıyoruz. Bireysel Emekliliği de teşvik eden bir yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan sonra Genel Kurula gelecek. Yine kademeli doğal gaza geçiş ile ilgili düzenleme de teklifimizde yer alıyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Kendileri kapıları zincirleterek, orada görüntü vererek, randevusuz bir şekilde baskın şovlarla devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak ve buradan bir toplumsal kaos oluşturma yaklaşımı sergiliyorlar. Ve bunu; tamamen dengesini kaybetmiş, nereye saldıracağını bilmez bir hırçınlık içerisinde gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.