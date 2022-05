AK Parti'li Akbaşoğlu: Öğrenci affı çalışmasını başlattık

ANKARA - AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, çeşitli nedenlerle yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine, eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri için çalışmayı başlattıklarını söyledi. Akbaşoğlu, düzenlemeyi temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmak istediklerini kaydetti.



AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti'nin 'öğrenci affı' ile ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık. Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.



'MUHALEFETİN DERDİ SİYASİ RANT DEVŞİRMEK'



Akbaşoğlu, muhalefetin her bir olayı çarpıtarak farklı bir şekilde ele alarak, siyasi ranta dönüştürdüklerini söyledi. Akbaşoğlu, bunun en son örneğini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargı kararına ilişkin yapılan açıklamalarda gördüklerini belirterek şöyle dedi:



"Bireysel olarak yapmış olduğu hakaretler; millete, devlete yönelik suç teşkil eden, devlet adamlarına açıkça ceza kanunu tarafından suç sayılan fiilleri işlediği için; bireysel olarak bu suçları işlemesi münasebetiyle alt mahkemelerce verilen kararın, Yargıtay'ca onanmasını dahi siyasi bir şova dönüştüren bir CHP zihniyeti ve onun ittifakı ile karşı karşıyayız. Bu milletimizin gözünden kaçmıyor. Bu çabalar beyhude çabalar. Muhalefetin derdi asla hakikati, gerçeği ortaya çıkarmak değil. Muhalefetin tek bir derdi var. O da her gerçeği ters düz ederek kendi siyasi emellerine alet ederek, siyasi rant devşirmek. Bunu istisnasız her olayda görüyoruz. Bu artık bir siyaset tarzı haline dönüştü" ifadelerini kullandı.



'HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR'



Herkesin kanun önünde eşit olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Kim suç işlerse, kim bu konuyla ilgili hak ihlali ortayla koyarsa Türk Ceza Kanunu çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde bağımsız ve tarafsız yargıçlar tarafından, ilgili, yetkili mevzuata ve vicdani kanaatleri doğrultusunda karar vermeleri esastır. Olup biten mesele bundan ibarettir" dedi.



Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleriyle ilgili de, "Zorba olan sensin Kılıçdaroğlu, sen bir diktatör bozuntususun. Mandacı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda milletimizi asla yanlış yola sevk edemeyeceksin" ifadelerini kullandı.