AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz çalışan bir parlamento gördük

TBMM

Tunç, AA muhabirine, 7 Temmuz 2018'de başlayan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle sona erecek 27. Yasama Dönemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27. Dönem'in, Türk demokrasi tarihinin en uzun süren yasama dönemi olduğunu, Meclis'in ilk kez 6. Yasama Yılı'na ulaştığını söyleyen Tunç, "Bu da bir rekor oldu. Aynı zamanda bu süre içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk dönemini gerçekleştirdik. Bu dönemde çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

Meclis Araştırma Komisyonlarının da yoğun çalıştığını, 27. Dönem'de kurulan 15 araştırma komisyonunun çeşitli konularda araştırma yaptığını dile getiren Tunç, "Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz çalışan bir parlamento gördük. Acısıyla tatlısıyla, kavgasıyla gürültüsüyle, iktidarıyla muhalefetiyle zaman zaman sert tartışmalar oldu. Bazen fiziki müdahaleler yaşandı. Bunların olmamasını isterdik ama gerginlikler olabiliyor. Sonuçta Meclis'in gündemine gelen, milletimiz için faydalı olan her şey özgürce tartışıldı ve kabul edildi." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yasama döneminin büyük bir tecrübe olduğunu anlatan Tunç, "Pandemiye rağmen kimseler sokağa çıkamazken Meclis hiç ara vermeden çalıştı. Maskelerimizi taktık hem komisyonlarda hem Genel Kurulda maskeyle konuşmalar yaptık. Hiçbir aksamaya meydan vermeden Meclis'i açık tuttuk. Kovid-19 salgını tedbirleriyle ilgili yasal düzenlemeleri aldık. Milletimizin faydasına olan her şeyi TBMM'de görüşüp hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Talebi olan Meclis'e geldi"

Tüm milletvekillerinin, milletin verdiği yetkiyi, milli iradenin tecelligahı TBMM'de layıkıyla yerine getirdiğine inandığını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Muhalefet itiraz etti, uzlaşma sağlanan zamanlar oldu. Kanun tekliflerinde muhalefetin önerdiği konuları gerçekten makulse kabul ettik. Geri çekilmesi gereken madde varsa çektik. Önergeyle düzeltilmesi gereken bir konu varsa bunları yaptık. Dolayısıyla Meclisimiz yoğun çalıştı, güzel çalıştı. Artık yeni döneme giriyoruz. Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemi olacak. İlk dönem büyük bir tecrübeydi. Şimdi bu tecrübenin üzerine çok daha verimli bir çalışma sergileneceğine, yeni milletvekillerimizin takviyesi ile Meclis'in daha da güçleneceğine inanıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclis daha güçlü. Parlamenter sistemde kanun yapma yetkisi yalnızca Bakanlar Kurulu ve Meclis arasında paylaşılıyordu. Genelde kanunlar tasarı olarak geliyordu ama bu yeni dönemde kanun teklif etme yetkisi münhasıran milletvekillerine aitti."

27. Dönem'de talebi olan vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının Meclis'e gelerek milletvekillerini, siyasi parti gruplarını ziyaret ettiğine değinen Tunç, "Vatandaşlarımız, 'Bizim de böyle bir problemimiz var. Çözün, yasal düzenleme yapın.' diye Meclis'e geldiler. Kurumlarımız, bakanlıklarımız Meclis'e başvurdular; 'Vatandaşlarımız için bakanlığımızda böyle bir yasal düzenleme gerekiyor.' dediler. Milletvekilleriyle, ilgili komisyonlarla saatler, günler, aylar süren toplantılar sonucunda kanun teklifleri oluştu." dedi.

Tunç, hem denetim hem da yasama anlamında Meclis'in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamenter sisteme göre daha güçlü olduğunu ifade etti.

14 Mayıs seçimlerinden sonra oluşacak Meclis'in, bu 5 yıllık tecrübenin üzerine çok daha verimli çalışacağına inandığına vurgu yapan Tunç, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar gayret sarf eden tüm milletvekillerine, Meclis çalışanlarına, teşekkür ediyorum. Parlamento muhabirleri gerçekten çok büyük gayret gösterdiler. Kameralarıyla, mikrofonlarıyla sürekli gündemi, Genel Kurulu takip ettiler ve Meclis'te olup bitenleri milletimize aktarma noktasında da çok büyük vazife icra ettiler. Bu nedenle parlamento muhabirlerine de çok teşekkür ediyoruz."

"Yürütmede ve yasamada istikrarın göstergesi"

Sonuna gelinen 27. Dönem'in 6. Yasama Yılı'na kadar devam etmesinin hem yürütmede hem de yasamada istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Tunç, Meclis'in 5 yıl içinde önemli yasal düzenlemelere, reformlara imza attığına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik uyum yasalarını hayata geçirdiklerini anımsatan Tunç, şunları söyledi:

"Yargının hızlı işlemesi, adaletin tesisine yönelik 7 yargı paketini hayata geçirdik. Bunların içinde çok önemli düzenlemeler vardı. Ceza infaz sistemiyle ilgili koşullu salıverme, düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamını genişletme, tutuklamada somut delil kriteri ile çocukların icra yoluyla tesliminden vazgeçilerek çocukların üstün yararına uygun düzenlemeler yapıldı. Yargı paketleriyle özellikle ceza hukukumuzda seri muhakeme usulü, basit usulde muhakeme yani alternatif uyuşmazlık yöntemlerini hem cezada hem de hukuk muhakemesinde arabuluculuk yöntemini getirerek önemli düzenlemeleri hayata geçirdik."

Tunç, 3600 ek gösterge ve EYT'nin yıllardır konuşulduğunu, bu düzenlemelerin 27. Dönem'de hayata geçtiğini hatırlattı.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, asgari ücret, emekli maaşları, memur maaş artışlarıyla ilgili düzenlemelerin yasalaştığını ifade eden Tunç, "27. Dönem'de Kovid-19 salgını oldu. İnsanlar sokağa çıkamadı, iş yerleri bir süre kapanmak zorunda kaldı ama Meclis kapanmadı. Meclis, Kovid-19 salgınına rağmen hep açık kaldı. Komisyonlar, Genel Kurul çalıştı. Kovid-19 tedbirlerine yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Milletvekillerimiz hiç durmadan çalışma temposu sergiledi." dedi.

"Meclis yürütmeyle uyumlu çalıştı"

Eğitim alanında özellikle Öğretmenlik Meslek Kanunu, yükseköğretim öğrencilerine yönelik öğrenim ve katkı kredilerinin borç faizlerinin silinmesi gibi birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"Seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü, düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı genişletildi. Gerek Ceza Kanunu'nda gerekse diğer mevzuatlarımızda haber verme sınırını aşmayan düşünce açıklamalarının suç olmayacağına yönelik düzenlemeler gibi çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik."

Tunç, Meclis'in denetim görevi kapsamında da yoğun çalıştığını, çeşitli konularda 15 araştırma komisyonu kurulduğunu ve çok tafsilatlı raporların hazırlandığını belirtti.

TBMM'nin yürütmeyle uyumlu çalıştığını aktaran Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanımız, Kabine ve Meclis Grubumuz uyumlu bir çalışma sergiledi. Bu uyum da gerçekten çalışmaların verimliliği açısından çok önemli. Milletimizde yeni dönemde de bu uyumun devam edeceğine yönelik bir inanç var. İnşallah yeni dönem daha başarılı geçer. Seçime de 37 gün gibi kısa bir süre kaldı. Meclisimiz 37 gün sonra yeni kaldığı yerden bu çalışmalara devam edecek." değerlendirmelerinde bulundu.