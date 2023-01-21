AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: TBMM gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek

TBMM

Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta gündemin yoğun olacağını söyleyen Tunç, Ticaret Bakanlığının beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin Meclis'in gündemine geleceğini dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, bu hafta Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşmasını öngördüklerini bildiren Tunç, teklifte, perakende ticaretin düzenlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi, AVM'lerde ortak kullanım alanları ile organize sanayi bölgelerinin altyapı hizmetlerine yönelik önemli maddelerin yer aldığını belirtti.

Daha sonra Türkiye Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfının kurulmasıyla ilgili bir kanun teklifinin Genel Kurulun gündemine geleceğini anlatan Tunç, bu hafta ayrıca Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurulda ele alınacağını ifade etti.

"Meclisi yoğun bir çalışma temposu bekliyor"

Seçime kadar Meclisin gündemine gelmesi beklenen düzenlemelere değinen Tunç, TBMM'nin son dönemde yoğun çalıştığını, ele alınan düzenlemeler arasında ekonomi paketlerinin ağırlık taşıdığını söyledi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin yasalaştırıldığını hatırlatan Tunç, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili teknik hazırlıklar tamamlandı. Düzenlemenin kanun teklifine dönüşmesi anlamında çalışmalarımız devam ediyor, kısa süre içinde Meclis'e sevk ederek AK Parti'nin devraldığı bu önemli problemi de ortadan kaldırmış olacağız." dedi.

EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 bin 250 bin vatandaşın yararlanacağını dile getiren Tunç, "EYT ile ilgili kanun değişikliğinden toplamda 4 milyon 800 bin vatandaşımız yararlanmış olacak. Önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak teknik çalışma üzerinde son şekli verilecek ardından komisyon çalışmaları başlayacak, sonrasında da Genel Kurula intikal edecek ve kısa süre içinde yasalaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin artırılması ve emeklilerin maaşına zam gibi birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Tunç, "TBMM'nin gündemine seçim takvimi başlayıncaya kadar önemli paketler gelecek. Hazırlıklar devam ediyor. Bakanlıklarımıza ulaşan, vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından intikal eden çok sayıda talep var. Bunların makul olanları, gerçekleşmesi gerekenler elbette gündemimize girecek. Meclisi, önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışma temposu bekliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her kabine toplantısında açıkladığı müjdeler olduğunu anımsatan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, vatandaşlarımızın alım gücünü artıran, onları özellikle küresel enflasyona karşı koruyan çok sayıda müjde verdi. Bunların büyük bir kısmı yasama sürecini ilgilendiren konulardı ve TBMM'de hızlıca yasalaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bundan sonra da kabine toplantılarının ardından açıklayacağı müjdeler elbette olacaktır. Bu müjdelerin idari olanları zaten yürütme tarafından direkt yürürlüğe giriyor ama kanun gerektirenler, TBMM'nin gündemine hızla girerek yasalaşacak." değerlendirmelerinde bulundu.

"Hukuken herhangi bir sakınca yok"

"Seçimin 14 Mayıs 2023'te yapılması durumunda Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerin uygulanamayacağı" iddiasını değerlendiren Tunç, şöyle devam etti:

"Anayasamız, seçim kanunlarımız net. Anayasamızın 67. Maddesinin son fıkrasında, 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.' hükmü yer alıyor. Bu, oy verme günü müdür yoksa seçim takviminin başlangıcı mıdır? Anayasamızın hükmü açık, 'Seçimlerde uygulanmaz.' diyor. Yüksek Seçim Kurulunun, 2011'de verdiği karar net, 'Seçimlerden kasıt oy verme günüdür.' diyor, 'Seçim takvimin başlangıcıdır.' demiyor. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin ve bağlayıcı dolayısıyla bu, oy verme gününe göre hesaplanacaktır. Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikler de 6 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Öngörülen seçim tarihi de 14 Mayıs şeklinde konuşuluyor. O tarihe göre baktığımızda Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin üzerinden oy verme gününe göre 1 yıl geçmiş oluyor dolayısıyla uygulanması noktasında hukuken herhangi bir sakınca yok. Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler 6 Nisan 2022'de yürürlüğe girmişti, 6 Nisan 2023 sonrasında yapılacak bir seçimde uygulanabilecek."

Tunç, bu iddiaların tamamen siyasi olarak ortaya atıldığını, bu yorumların hukuki geçerliliğinin bulunmadığını kaydetti.

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence sağlayan ve ailenin korunması amacıyla evlilik birliğini tanımlayan iki maddelik Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine başlandığını hatırlatan Tunç, teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını, 24 Ocak Salı günü maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edileceğini belirtti.

Bütün partilerin, anayasa değişikliği teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerde görüşlerini ifade ettiklerini anlatan Tunç, CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin, net bir tavır sergilemediklerini dile getirdi.

"Siyasi partilerin tavrının, salı günkü görüşmelerde ortaya çıkacağına" işaret eden Tunç, şöyle konuştu:

"Amacımız, yıllarca süren, 2013'e kadar keyfi bir yasak olarak uygulanan ve binlerce kadınımızın çalışma hayatından, eğitim öğretim hakkından mahrum kalmasına neden olan başörtüsü yasağının artık hiç konuşulmaması ve anayasal bir güvenceye kavuşması. Tüm siyasi partilerin buna sıcak bakması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca son yıllarda dünya genelinde aileye karşı tehditler var, sapkın akımların olduğunu ve bu propagandanın giderek yayıldığını görüyoruz. Ailemiz toplumun temeli, aileyi koruyacak düzenleme de Anayasamızda yer almalı. Başörtüsüne anayasal güvence de ailenin korunması da önemli. Her iki maddeye bütün partilerimizin 'evet' oyuyla destek vermelerini istiyoruz. Öngörümüz, 400 üzerinde bir oyla kabul edilmesi ve bu işin Meclis'te tamamlanması. 360 ile 400 arasında bir çoğunlukla kabul edilirse zorunlu olarak referanduma gitmesi söz konusu. Bu durumda da milletimiz en doğru kararı verecektir."

"Verilecek önergeleri dikkate alacağız"

Muhalefetin, anayasa değişikliği teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde önergelerinin olabileceğine değinen Tunç, "Verilecek önergeleri elbette dikkate alacağız. Bu konuda zaten başlangıçta da siyasi partilerle görüşme talebimizi bu nedenle gerçekleştirmiştik çünkü anayasa değişikliği uzlaşma gerektirir." dedi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerde CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin birtakım eleştirileri olduğunu anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Eleştiriler doğrultusunda önergeler hazırladıklarını söylediler. Maddelerin görüşmelerine başlandığında verdikleri önergelerle bakılacaktır. Başörtüsüne anayasal güvence sağlamayı, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasını, evlilik birliğinin tanımlanmasını istiyoruz. Bu iki amaca yönelik her türlü öneriye açık olduğumuz başından beri belirtiyoruz. Bu önergeleri komisyon üyeleri değerlendirecektir. Bundan sonraki aşama komisyonun takdirindedir, hep beraber o süreci bekleyeceğiz."