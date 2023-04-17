AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hiç abartısız söyleyebiliriz ki bu seçim asrın seçimidir

İstanbul

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hiç abartısız söyleyebiliriz ki bu seçim asrın seçimidir. Bu seçimlerde Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğini, Türkiye'nin hedeflerinin ne olacağını ve hangi hedefler etrafında yol yürüyeceğini tespit edeceğiz." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Geniş Aileler ile İftar Programı"na katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra milletçe seferber olunduğunu belirten Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde depremin ertesinde hummalı bir çalışma başlatıldı. İnsanlarımız önce çadırlara, ardından konteynırlara arkasından da şimdi kalıcı konutlara kavuşturulması için mücadele ediliyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, hızlı bir şekilde yaraların sarılması için gayret ettiklerini, Türkiye'nin Ulusal Afet ve Risk Kalkanı programını uygulamaya koyduklarını kaydetti.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin demokratik hayatında karşılaştığı en önemli seçimlerden birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Hiç abartısız söyleyebiliriz ki bu seçim asrın seçimidir. Bu seçimlerde Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğini, Türkiye'nin hedeflerinin ne olacağını ve hangi hedefler etrafında yol yürüyeceğini tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 14 Mayıs'ın 1950'de "Yeter söz milletindir" diyerek iktidara gelindiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Muhalefettekiler 21 yıldır iktidardasınız, neye yeter diyorsunuz? diyorlar. Türkiye'yi eski dönemlere döndürmek isteyen kafaya 'yeter' diyoruz. Bittiğini zannettiğimiz ama bir köşede hala bekleyen vesayet düzeninin heveslilerine 'yeter' diyoruz. Türkiye'yi baskı altına almak isteyen, Türkiye'yi bu güçlü ve büyük yürüyüşünden alıkoymaya çalışan uluslararası çevrelere 'yeter' diyoruz. 14 Mayıs bu anlamda da yeniden tarihin tekerrür ettiği bir seçim olacak. 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."

İHA'lar, SİHA'lar, yollar, köprüler, tüneller, başta olmak üzere iktidarları döneminde yapılan atılımları anlatan Kurtulmuş, "Ne diyoruz? Yeniden büyük Türkiye, güçlü Türkiye. Uluslararası alanda sözünün ve itibarının daha yüksek olduğu bir Türkiye. Her alanda dünyayla mücadele eden bir Türkiye. Şimdi bu altyapının üstünde yeni bir devrim kapılarını Allah'ın izniyle açıyoruz. 14 Mayıs bu anlamda sadece bir seçim değil, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının sonuna kadar açılması olacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hepsinde ortak hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek olduğuna dikkati çekti.

Bunun sebeplerini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye kim oluyor da kendi İHA'larını SİHA'larını yapıyor. Türkiye kim oluyor da kendi savaş uçaklarını yapmaya kalkıyor? Türkiye kim oluyor da gavura muhtaç olmamak için en stratejik endüstrilerini kuruyor. Türkiye kim oluyor da içeride dirliğini, birliğini sağlayarak bu bölgede ortaya konulan Türk, Kürt, Arap, Acem, Sünni, Şii ayrımlarının ötesinde bütün ülkeyi ve bölgeyi dost ve kardeş yapmak için mücadele ediyor. Meselenin aslı budur. Onun için meselenin sadece bir milletvekili seçimi olmadığını, sadece cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını Türkiye'nin bir istikamet tarihinin seçimi olduğunu çok iyi biliyoruz." görüşünü paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yanında Türk bayrağının da yakılmasının tesadüfi olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yürüdüğü istikametten rahatsızlık duyulduğunun altını çizen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Elin oğlu rahatsızlık duysun da içeridekiler niye rahatsızlık duyuyor? Bunu anlayamıyoruz. Türkiye'de araba yapılması mümkün değil diyenler şimdi Türkiye'nin ürettiği araba yollarda yürümeye başlayınca arabaları İtalya'da üretip öyle getiriyorlar yalanını yaymaya başladılar. Öyle mi? Bunları duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Türkiye, TCG Anadolu gemisini hizmete aldı. Bizzat kulaklarımla televizyonda izledim. Adamın birisi televizyonda kalkmış diyor ki 'Üstlerine İHA'ları, SİHA'ları koymuşsunuz ama ne işe yarar. İki tane bomba atarlar' diyor. Be anlamaz adam, be aklı ermez adam. Senin anlamadığın şey de bu zaten. Türkiye'nin üstüne iki tane bomba atılmasın diye Türkiye İHA'larını yapıyor, SİHA'larını yapıyor, uçaklarını yapıyor. TCG Anadolu gemilerini yapıyor."

Kandil'den hareketlenenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı cepheye destek verdiklerinin açık olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Oyları yüzde 0,2-0,3 bile etmeyen partilere Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15-20 milletvekili vermesi ne demektir? Adam diyor ki 'Alın milletvekilleri sizin olsun. Şu cumhurbaşkanlığını alalım da Erdoğan'ı indirelim.' Türkiye'nin gidişatının önünü keselim. Oyun bu kadar açıktır. Türkiye bir kader seçimine gidiyor. Türkiye bir yol ayrımında ve gerçekten bir istikamet tayini seçimini yapıyor." şeklinde konuştu.