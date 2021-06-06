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AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon

'Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair hazırlanan önergeyi görüşeceklerini açıkladı.

06 Haziran 2021 Pazar 16:54
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AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon

ANKARA, (DHA)

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa çözüm üretilmesi ve oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik 'Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair hazırlanan önergeyi görüşeceklerini açıkladı.

AK Partili Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta görüşülecek 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yanında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj  sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik 'Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair hazırlanan önergeyi görüşmeyi planladıklarını bildirdi. Turan, "İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi’nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır. Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz 'Çevre Koruma Haftası’nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. 'Mavi Vatan’ımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraAK PartiMüsilajSorunçözümKomisyonönce Vatan
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