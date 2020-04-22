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AK Parti'den 'koronavirüsle mücadele' kitabı

AK Parti, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin attığı tüm adımların yer aldığı, 280 sayfalık 'Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele Hep Beraber Başaracağız' kitabı hazırladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:15
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AK Parti'den 'koronavirüsle mücadele' kitabı

ANKARA - Kitap, AK Parti tarafından salgın sürecinde bakanlıkların, resmi verilerine dayanılarak hazırlandı. 'Sınır Tanımayan Salgın: Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19', 'Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi', 'Türkiye’de Kovid-19 ile Mücadele: Etkin Önlemler ve Kapsayıcı Destekler' ve 'Türkiye’nin Uluslararası Yardımları ve Tedbirler Açısından Uluslararası Karşılaştırma' başlıklarından oluşan kitap, CHP'ye de gönderildi. 280 sayfalık kitapta, hükümetin koronavirüsle mücadele çerçevesinde aldığı bütün tedbir ve yürüttüğü mücadelelere yer verildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar salgın ile yaptığı açıklamalar da kitapta yer buldu. 

‘HEP BERABER BAŞARACAĞIZ’

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitapta yer alan, 'Hep beraber başaracağız, Koronavirüs'e karşı etkin mücadelemiz sürecek' başlıklı yazısında, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci inşaallah örnek bir sınav vererek atlatacağız. Panik yapmadan akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız ve hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Türkiye bu hastalığı yenebilecek imkanlara, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır."

Kitap’ta ayrıca virüs ile doğru-yanlış bilgiler ve doğru bilinen yanlışlar şemalarla anlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiKoronavirüsle Mücadele
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