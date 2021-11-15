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AK Parti'de yeni grup başkanı seçilecek

15 Kasım 2021 Pazartesi 14:24
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AK Parti'de yeni grup başkanı seçilecek

ANKARA - AK Parti, çarşamba günü Naci Bostancı'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığı için seçim yapacak.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, haftalık olağan grup toplantısının 17 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı belirtildi. Ayrıca grup toplantısı öncesinde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yerine seçim yapılacağı da bildirildi. Duyuruda, "Grup Başkanımız Naci Bostancı 2023 seçimleri çerçevesinde genel merkezde görev alacağından, grup iç yönetmeliğinin 5 ve 21'inci maddeleri gereğince grup toplantısı öncesinde yapılacak kapalı oturumda seçim yapılacaktır" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 15.11.2021 14:24
Anahtar Kelimeler:
AK PartiYeni Grup Başkanı
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