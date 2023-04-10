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AK Parti'de yarın milletvekili adayları tanıtılacak, seçim beyannamesi açıklanacak

AK Parti, yarın, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri seçim beyannamesini açıklayacak, milletvekili adaylarını tanıtacak.

10 Nisan 2023 Pazartesi 16:38
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AK Parti'de yarın milletvekili adayları tanıtılacak, seçim beyannamesi açıklanacak
Ankara

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından seçim beyannamesi hazırlıklarında da sona gelindi.

Seçim beyannamesi yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.

Depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek

Programda, AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan "Doğruluk" ve "Türkiye Yüzyılı" içerikli 4-5 dakikalık film izletilecek.

AK Parti'nin İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen, imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müziklerini korosuyla seslendirecek.

Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek.

20 yıllık kazanımlar sıralanacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak.

AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetlerine yer verilecek beyannamede, "Türkiye için hemen şimdi" sloganıyla sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar sıralanacak.

Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlar beyannamede yer alacak

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

Kalkınma yatırımları öne çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.

Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkpartiMilletvekiliAdaylar
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