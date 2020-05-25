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'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' geliştiriliyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çocuklar için hazırlanan Türkiye'nin ilk 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın geliştirildiğini açıkladı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:13
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'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı' geliştiriliyor

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, engelli çocukların doğumdan yetişkinliğe kadar takip edilip, desteklenmesini amacıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın geliştirildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Çalıştayı' kapsamında, gelişimi risk altında olan veya hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği bulunan çocuklarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, izleme ve takip mekanizmalarının belirlenmesi için yaptığımız çalıştay yol haritamız olacak" dedi.

Risk tespitinde aile, çocuk ve toplumsal risklerin birlikte ele alınacağını vurgulayan Selçuk, "Erken müdahale ile ilgili göstergelerin oluşturulması ilk olarak yapacaklarımız arasında. Erken müdahaleden sorumlu kurumların bir arada çalıştığı sistematik ve bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattık" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, ayrıca eğitim boyutunu da ele alıklarını ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarına erken müdahale ve aile temelli yaklaşımlara yönelik derslerin eklenmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüştüklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanAileZehra Zümrüt Selçuk
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