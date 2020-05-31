ağlıkçılar, Marmaray ve Başkentray'dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altında tutulduğunu ifade etti. Zamanında alınan önlemlere dikkat çeken Karaismailoğlu, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşu ile verilen milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması için çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde 01 Haziran'dan itibaren birçok alanda kısıtlamalar kalkacak ve kamuda da normal mesai düzenine geçilecek. Tüm bu gelişmelerle birlikte şehir içi toplu ulaşımda yolcu talebi artacaktır. 28 Mart'tan itibaren yüksek hızlı, konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray'ın seferleri azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürülmüştü. 28 Mayıs'ta seferlerine yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerden sonra Marmaray'da da normalleşme programı uygulanacak."

'TREN SAYISI YÜZDE YÜZ ARTIRILACAK'

Yüksek hızlı trenlerde olduğu gibi Marmaray'da da alınan tedbirlerle normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, sosyal mesafenin korunması başta olmak üzere diğer önlemlerle birlikte Marmaray'ın en sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda, yolcular arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla Gebze-Halkalı hattında çalıştırılan trenlere ilave olarak bin 637 yolcu kapasiteli 5 vagonlu setler yerine 3 bin 56 yolcu kapasiteli 10 vagonlu setlerle hizmet verilecek. Günlük işletilen 142 adet tren sayısı, yüzde yüz artırılarak 285'e çıkarılacak. Diğer bir ifadeyle daha evvel 5 vagonlu setlerle yapılan iç döngü seferleri 01 Hazirandan itibaren 10 vagonlu setler ile yapılacak olup, daha evvelki uygulamadan ayrı olarak günde 203 bin adet fazladan kapasite halkımızın kullanımına sunulmuş olacak."

'MARMARAY, 06.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK'

Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiği ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Marmaray seferleri yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandı. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında 76 kilometrelik Halkalı- Gebze hattında toplam 285 sefer yapılacak, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla tren işletilecektir. Bu düzenleme ile sadece sefer sıklığı değil, yolcu kapasitesi de arttırıldı. Salgın nedeniyle sefer sayısı düşürülen Marmaray'da iç döngü seferleri durdurulmuştu. Gebze-Halkalı hattında 15 dakika aralıklarla işletilen trenlerle ortalama 65 bin yolcuya hizmet veriliyordu. 2019 yılı günlük yolcu ortalamasının 340 bine, 2020 yılında salgın öncesinde ise 415 bine kadar çıktığı dikkate alındığında, normalleşme programı ile bu rakamlara tekrar ulaşılacak hatta üzerine çıkılacaktır. Çünkü diğer ulaşım ağıyla entegre olan Marmaray'dan 5 metro 1 metrobüs hattına aktarma yapılıyor, dolayısıyla Marmaray ana nehir yatağı gibi çevreden sürekli bir yolcu akışına sahip bulunuyor."

'BAŞKENTRAY'DA 15 DAKİKA ARALIKLARLA SEFER YAPILACAK'

Karaismailoğlu, salgın öncesinde günde 39 bin yolcuya hizmet veren Başkentray'da da aynı şekilde normalleşme programı kapsamında, günde 30 dakika aralıklarla sefer yapan 56 adet trenin 113'e çıkarıldığını, sefer aralığının ise 15 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi. Ayakta seyahat eden yolcu hariç günlük koltuk sayısının ise 9 bin 690 adet artırılarak, toplamda 19 bin 210 koltuk olarak kullanıma sunulduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, diğer trenlerde olduğu gibi tüm Başkentray trenlerinin ve istasyonlarının salgına göre sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiğini, sefer sonlarında trenlerin dezenfekte edildiğini ifade etti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI 3 AY DAHA ÜCRETSİZ YARARLANACAK'

01 Haziran tarihinden sonra şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan yaş gruplarının değiştiğini de anımsatan Karaismailoğlu, bu yeni düzenlemeye göre yüksek hızlı trenlerdeki seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodunun tüm vatandaşlar için zorunlu olduğunu, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların ise ayrıca seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca sağlık çalışanlarının 1 Haziran tarihinden itibaren 3 ay daha Marmaray ve Başkentray'dan ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.