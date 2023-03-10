Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.415,96
ALTIN
1.117,76
DOLAR
18,96
STERLİN
22,74
EURO
20,11
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alıyor
Halıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Başakşehir'de konut alanı satış ihalesi
Başakşehir'de konut alanı satış...
Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 adet arsayı satışa sundu
Mardin Büyükşehir Belediyesi 10...
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasından personel alacak
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

10 Mart 2023 Cuma 09:25
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Teklife göre, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek. Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar fon tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun amacına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere Fondan, Yönetim Kurulu onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar bir yandan genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlü olacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleri ile ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Bakan yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, aynı amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan ve bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Bakan yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen tutarlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkili olacak.

Öte yandan, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin maddelerinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan paranın fona aktarılıp aktarılmayacağına dair sorusu üzerine, toplanan bu paranın fona aktarılmayacağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Afet Yeniden İmar FonuTBMMKanunYasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.00'te seçim kararını açıklayacak
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Diplomatik kaynaklar: ABD'nin PKK/YPG'ye desteği devam ediyor
Diplomatik kaynaklar: ABD'nin PKK/YPG'ye desteği devam ediyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün. Hem de çok yakında"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün. Hem de çok yakında"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de son grup toplantısını yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de son grup toplantısını yaptı
Bahçeli: Masaya geri oturan İP başkanı, insanımızın yüzüne nasıl bakacak?
Bahçeli: Masaya geri oturan İP başkanı, insanımızın yüzüne nasıl bakacak?
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci’nin yol haritası
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci’nin yol haritası
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi