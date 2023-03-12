Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara (AA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DHA
Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara (AA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DHA