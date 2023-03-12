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Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Mart 2023 Pazar 18:19
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara (AA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeprem
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