Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da yaptığı konuşmada "Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur. Tüm peygamberler adalet, güzel ahlakı getirmek üzere görevlendirilmişlerdir. Adaleti sağlayamazsanız kul hakkı yemiş olursunuz. Adaleti sağlayamazsanız birilerini haksız yere mahkum etmiş olursunuz. Biz adaleti sağlayacağız. Bunu derken hukuk içinde, vicdan içinde, ahlak içinde adalet içinde sağlamak zorundayız." dedi.

AĞRI (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakla geldiği Iğdır'dan karayoluyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçti. Burada Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra iş insanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu, buradaki programının ardından karayoluyla Ağrı'ya hareket etti. Kente gelen Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Caddesinde toplanan partililer karşıladı. Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın son 12 yıldır gelirinin düştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin en yüksek olduğu il Ağrı. 24 yaşın altında genç nüfusun çok olduğu il yine Ağrı. İşsizlik, yoksulluk, geçinememe durumu var. Bütün bunları biliyorum. Size blir tek sözüm var, oy verir iktidara taşırsanız, Ağrı'yı da göreceksiniz, Kars'ı da göreceksiniz, Iğdır'ı da göreceksiniz. Bu ülkeye, bu insanlara bir sözüm var. Biz barışacağız, biz kucaklaşacağız, biz helalleşeceğiz, biz kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız." dedi.