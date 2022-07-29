Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.584,52
ALTIN
1.011,90
DOLAR
17,94
STERLİN
21,70
EURO
18,22
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek

Kılıçdaroğlu: Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur

29 Temmuz 2022 Cuma 16:24
Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da yaptığı konuşmada "Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur. Tüm peygamberler adalet, güzel ahlakı getirmek üzere görevlendirilmişlerdir. Adaleti sağlayamazsanız kul hakkı yemiş olursunuz. Adaleti sağlayamazsanız birilerini haksız yere mahkum etmiş olursunuz. Biz adaleti sağlayacağız. Bunu derken hukuk içinde, vicdan içinde, ahlak içinde adalet içinde sağlamak zorundayız." dedi.

AĞRI (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakla geldiği Iğdır'dan karayoluyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geçti. Burada Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra iş insanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu, buradaki programının ardından karayoluyla Ağrı'ya hareket etti. Kente gelen Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Caddesinde toplanan partililer karşıladı. Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın son 12 yıldır gelirinin düştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin en yüksek olduğu il Ağrı. 24 yaşın altında genç nüfusun çok olduğu il yine Ağrı. İşsizlik, yoksulluk, geçinememe durumu var. Bütün bunları biliyorum. Size blir tek sözüm var, oy verir iktidara taşırsanız, Ağrı'yı da göreceksiniz, Kars'ı da göreceksiniz, Iğdır'ı da göreceksiniz. Bu ülkeye, bu insanlara bir sözüm var. Biz barışacağız, biz kucaklaşacağız, biz helalleşeceğiz, biz kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti
Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme sinsiliği, kolektif tezgahtır
Türkiye'yi Irak'ta meşgul etme sinsiliği, kolektif tezgahtır
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede fail odaklı çalışmalarımıza başladık
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede fail odaklı çalışmalarımıza başladık
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım 
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım 
CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir
CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir
Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz
Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz
Ümit Özdağ, Kilis’te sınır hattına gitti
Ümit Özdağ, Kilis’te sınır hattına gitti
Akşener 'Anlat İstanbul' programında konuştu
Akşener 'Anlat İstanbul' programında konuştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول