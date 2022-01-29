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Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 08:55
Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. Yapılan atamanın, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

ABDULHAMİT GÜL: YENİ BAKANIMIZ BOZDAĞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM

Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Bozdağ için tebrik, Gül için teşekkür paylaşımı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a tebrik, Abdulhamit Gül'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür paylaşımında bulundu. 

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdulhamit Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Bakan Bozdağ'a tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a başarılar dileyerek, eski bakan Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılan değerli kardeşim Abdulhamit Gül Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bayrağı devralan sevgili Bekir Bozdağ Bey'e başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAtamaResmi GazeteAbdulhamit GülBekir Bozdağ
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