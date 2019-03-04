Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103791
ALTIN
223.105
DOLAR
5.3833
STERLİN
7.1382
EURO
6.1074
BAŞARILARA KOŞMAK
BAŞARILARA KOŞMAK
Hatay'da çatışma
Son Dakika
Hatay'da çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Arnavutköy'de çatışma
Sarı yelekliler sokaklarda
Sarı yelekliler sokaklarda
Bayburt'ta kaza
Son Dakika
Bayburt'ta kaza

Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak

AdaletBakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını belirterek, "Bu ruh, bunu Sivas'ta yeniden hatırlatmış; dosta, düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için iftihar meselesi" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak

AdaletBakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını belirterek, "Bu ruh, bunu Sivas'ta yeniden hatırlatmış; dosta, düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için iftihar meselesi" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:05
0 Okunma
Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak

SİVAS, (DHA)

Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. 

İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Gül, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Bakan Gül'e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin eşlik etti. Bakan Gül, bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirttiği Sivas'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ilk başlattığı, ilk meşaaleyi yaktığı şehir olduğunu söyledi. Gül, "Sivas, Milli Mücadele'nin bir ön sözüdür. Her Sivaslı, her Türk milletinin bir mensubu da Sivas'taki bu kongreyle başlayan Milli Mücadele ile hep gurur duymuştur, gurur duymaktadır" diye konuştu. 

Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını vurgulayan Bakan Gül, "Bunu bu ruh, Sivas'ta yeniden hatırlatmış, bütün dosta düşmana bunu ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için de büyük bir iftihar meselesi, büyük bir şeref. Sivas'a Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümet yatırımları itibarıyla eğitimde, ulaşımda, adalet yatırımlarında, sağlık yatırımlarında ve üniversite ile çok büyük destekleri olmuştur" dedi. 

Adalet Bakanı Gül, daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Sami Aydın'la bir araya gelen Bakan Gül, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Gül, kent meydanındaki tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi'ni gezdi. Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de gezen Gül, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Sivas Adliyesi'ni ziyaret etti. Gül'ü Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya karşıladı. Bakan Gül, burada Adliye personeli ile fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıGülTürkiyeBağımsızönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Sancaktepe'de konuştu
Kılıçdaroğlu Sancaktepe'de konuştu
Erdoğan'dan önemli mesajlar
Erdoğan'dan önemli mesajlar
Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava
Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava
Asgari ücret 2200 TL olacak
Asgari ücret 2200 TL olacak
Ankara zillete teslim olmayacaktır
Ankara zillete teslim olmayacaktır
Tarım, savunma sanayisinden önemlidir
Tarım, savunma sanayisinden önemlidir
Kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik
Kendi sistemlerini kuran bir Türkiye istedik
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü temsilcileri ile buluştu
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü temsilcileri ile buluştu
Seçimlerde patlama yapacağız
Seçimlerde patlama yapacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ