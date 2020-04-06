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Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama

Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:20
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Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama

Adalet Bakanı Gül: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı GülMedyada Manipülatif Haber
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