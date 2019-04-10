Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97605
ALTIN
238.752
DOLAR
5.6883
STERLİN
7.4273
EURO
6.4114
Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi
Son Dakika
Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
TÜRKSOY'dan Serakıncı'ya onur madalyası
TÜRKSOY'dan Serakıncı'ya onur madalyası
Organizasyon ülkesi Türkiye
Organizasyon ülkesi Türkiye
Somalı kadınların çizdiği desenler küçük ev aletleriyle buluştu
Somalı kadınların çizdiği desenler küçük...

ABD tek taraflı karar aldı

Çavuşoğlu: ABD tek taraflı karar aldı, bu anlaşılır bir durum değil

ABD tek taraflı karar aldı

Çavuşoğlu: ABD tek taraflı karar aldı, bu anlaşılır bir durum değil

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:27
0 Okunma
ABD tek taraflı karar aldı

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, Şimdi de İran resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu gerçekten anlaşılır bir durum değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani ile Dışişleri Resmi Konutunda bir araya geldi. Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Thani, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Katar ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Her alanda birbirini destekleyen iki kardeş ülkeyiz. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Şuan yaklaşık 1,5 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bölgesel konularda da Katar'la yakın iş birliğimiz var ve görüşlerimiz örtüşüyor" dedi.

'LİBYA'NIN GELECEĞİ İÇİN RİSKLİ'

Görüşmede Libya’daki son askeri hareketliliği de ele aldıklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bu askeri tırmanmadan ve Trablus’a yönelik askeri harekattan büyük bir endişe duyuyoruz. Biz ulusal mutabakat hükümetini tanıyoruz ve destekliyoruz. Bu şekilde güç elde etmeye çalışmak Libya’nın geleceği için çok risklidir. Askeri müdahale yerine, Birleşmiş Milletler’in düzenlediği konferans yolu ile birlik beraberlik sağlanmalıdır. Bu konuda görüşlerimiz kardeş Katar ile örtüşüyor. Bugünkü konferansta yine Afganistan’daki son durumu değerlendirme fırsatı bulduk. Burada özellikle Katar yönetimine, Emir hazretlerine ve kardeşi Muhammed’e, Afganistan’da bir uzlaşı gösterdikleri için çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim de tüm gayemiz Afganistan’ın istikrarı ve barışıdır" diye konuştu.

‘FİLİSTİN DAVASI ORTAK DAVAMIZ’

Çavuşoğlu, Filistin’de taraflar arasında uzlaşı için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Amacımız Filistinli kardeşlerimiz arasında birliğin sağlanmasıdır. Başta Kudüs’ün statüsü olmak üzere, Filistin davası bizim ortak davamızdır ve Filistin davasına birlikte sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sadece bu konular değil, Suriye başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Bu konulardaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'ABD TEK TARAFLI KARARLARI ALDI'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızları kararıyla ilgili "ABD tek taraflı kararla İran’a yaptırım kararları aldı ve tüm dünyaya bu kararları uygulaması için baskı yapıyor. Biz bunun doğru olmadığını doğrudan söyledik. Şimdi de İran resmi ordusunu terör örgütü olarak ilan etti. Bu gerçekten anlaşılır bir durum değil. Bugün kendi terör listesinde olan PKK’yla ve Suriye koluyla iş birliği yapıyor" diye konuştu.

"Libya’da yaşanan gelişmelerde batıdan gelen tepkileri yeterli buluyor musunuz?" sorusuna ise Çavuşoğlu, "Libya’da askeri bir yöntemle çözüm aramak Libya’ya felaket getirir. Bu saldırıdan bunu destekleyenler de sorumlu olur. Tıpkı Yemen’de birçok sivilin yanlış bombalanmasından, açlıktan ve salgın hastalıktan sorumlu oldukları gibi. Uluslararası camianın bu konuda samimi olması gerekiyor. Bu konuda Amerika’yla temasımız devam edecek. Sadece açıklama yapmak yetmez, bu saldırıları durdurmak için çaba sarf etmemiz lazım" diye cevap verdi. 

TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜN GÜÇLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Katar Başbakan Yardımcısı El Thani ise Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gayet iyi olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Türkiye ile stratejik iş birliğimiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz oldu. Ayrıca siyasi ve ekonomiyle ilgili pek çok alanda stratejik iş birliğimiz var. Ayrıca bölgesel meseleler ve islam alemiyle ilgili konularla ilgili de görüştük. İslam ülkelerinin yaşadığı gelişmelerden dolayı Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İslam aleminde Türkiye’nin rolünü daha güçlü bir şekilde istiyoruz. Bugün özellikle Libya’daki gelişmeleri ele aldık ve meşru olmayan tarafını görüştük. Yine bu hafta Trablus’a yönelik saldırıyı görüştük. Libya’da BM tarafından tanınan bir yerel mutabakat hükümeti var, bu hükümete karşı uluslararası hukuka aykırı şekilde Hafter grubu saldırı yapıyor. Bu konularla alakalı Libya’nın istikrarı için görüştük. Diğer ülkelerde de uluslararası kanunlara aykırı saldırıları durdurmak için çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Türkiye’yle birlikte bunları durdurmak için çaba sarf ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz
İtirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz
Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek
Bahçeli, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret edecek
21 ilçede 51 sandık tekrar sayılacak
21 ilçede 51 sandık tekrar sayılacak
Çelik’ten özür çağrısı
Çelik’ten özür çağrısı
Yalova'da Salman mazbatasını aldı, balkon konuşması yaptı
Yalova'da Salman mazbatasını aldı, balkon konuşması yaptı
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yabancılara yardım yapılmasın' talimatı
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'yabancılara yardım yapılmasın' talimatı
Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması
İmamoğlu Kartal'da partililere seslendi
İmamoğlu Kartal'da partililere seslendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans