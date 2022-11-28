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6'lı masa 9'uncu kez toplandı

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
6'lı masa 9'uncu kez toplandı

ANKARA - CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Ankara'da 9'uncu kez toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 9'uncu kez bir araya geldi. Liderler, bugün saat 14.00'te Demokrat Parti Genel Merkezi'nde buluştu. Uysal, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 28.11.2022 16:04
Anahtar Kelimeler:
6lı Masa
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