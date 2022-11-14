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6'lı masa 8'inci kez toplandı

14 Kasım 2022 Pazartesi 15:23
6'lı masa 8'inci kez toplandı

ANKARA - CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da 8'inci kez toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 8'inci kez bir araya geldi. Liderler, bugün saat 12.00'de DEVA Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Babacan, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi öngörülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
6lı Masa
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