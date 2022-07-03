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6'lı masa 5'inci kez toplandı

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03 Temmuz 2022 Pazar 17:18
6'lı masa 5'inci kez toplandı

ANKARA (DHA)

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Liderler Buluşması'nda bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, liderleri parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

6'lı masanın 5'inci toplantısında, dünyada ve Türkiye'de yaşanan iç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlıklarının ele alınacağı belirtildi. 6 siyasi partinin ortak kurduğu komisyon çalışmalarının da toplantıda değerlendirileceği, bunlar arasında anayasa ve yasal çalışmaların masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu toplantıda ayrıca 6 siyasi partinin çeşitli konularda kendi hazırladıkları çalışmaların da toplantıda ele alınacağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
6lı MasaCHPİyi PartiSaadet PartisiDemokrat PartiGelecek PartisiDemokrasi Ve Atılım (DEVA) Partisi
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