6'lı Masa, 10'uncu kez toplandı

ANKARA - CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı Masa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 10'uncu kez bir araya geldi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 10'uncu kez bir araya geldi. Liderler, bugün saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Davutoğlu misafirlerini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre; masada ilk defa adaylık konusu görüşülecek. Toplantıda ayrıca, başörtüsü ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası da ele alınacak.