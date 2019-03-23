31 Mart’ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpın

İSTANBUL, (DHA)

SÖZLEŞMENİN ALTINDA KANDİL'İN İMZASI VAR

Bayburtlular Kahvaltısı, Bakırköy'de bir otelde yapıldı. "Önümüzdeki 4 buçuk yılı anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istiyorlar" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Temel Karamollaoğlu bana diyor ki, 'En ahlaksızca kampanyayı yapıyor'. Ahlaksızlığı yapan ben miyim yoksa rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşü'nü 2 tane milletvekili için PKK'ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi ile PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışmaktadır. İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden aday yaptılar. O zaman biz neden 94 belediyeyi görevden aldık, neden evlatlarımız şehit oluyor bana bunu biri söylesin. Adam çıkıp diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da bilecek, Ankara'da Mansur Yavaş da bilecek. Onları biz kazandırıyoruz. Pazartesi'den sonra alacaklarımızı alacağız' Bu sözleşmenin altında kimin imzası var. Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var. Bu sözleşmenin altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu sözleşmenin altında FETÖ ve FETÖ'nün adamlarının imzası var. Bu sözleşmenin altında Kandil'in imzası var. Bu sözleşmenin altında Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bizim sizden istediğimiz şudur, 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpınö diye konuştu.



KARADENİZ EVLADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN PKK'YA YAMULMAZ, CELLADI OLUR

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede 15 bin teröristten sadece 700 terörist kaldığını söyledi. Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çıkıp diyor ki, şuralıyım, buralıyım. Bana o lazım değil. Suratında meymenet olmayan bir adam bir laf söyledi, dedi ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, tek bir laf duydunuz mu siz Mansur Yavaş'tan? Hemşerilerim ben içime dökmeye geldim. Kolay değil, Doğu'da Güneydoğu'da terörü bitirmek, kimse kusura bakmasın. Kusura bakmayın ben itfaiyeci değilim, ben yangın söndürücü değilim. Evet olaylara müdahale ederiz ama bu hükümet ve millet bana olaylar olmadan önce tedbir almam için yetki verdi. Karadeniz uşağı, çok net bir şekilde söylüyorum. Karadeniz evladı bir belediye başkanlığı için PKK'ya yamulmaz, PKK'nın celladı olur.ö dedi.



"EKONOMİK KRİZDEN ÇIKMANIN YOLU İSTANBUL EKONOMİSİNİ BÜYÜTMEKTEN GEÇİYOR"

Daha sonra konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da, "İstanbul'da inşallah sizi desteğiniz ile göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da daha çok gencimize iş bulmaktan geçiyor. 16 yılın tecrübesini kullanarak, İstanbul'u dünyanın başa güreşen şehirleri arasına sokmaya karar verdik. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Kahvaltıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve çok sayıda AK Parti il ve ilçe yöneticisi, Bayburtlular Derneği Başkanı İsrafil Kahraman katıldı.