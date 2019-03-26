Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98878
ALTIN
233.188
DOLAR
5.4741
STERLİN
7.3217
EURO
6.1852
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol...
Evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili
Evin duvarında 65 milyon yıllık...
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi İle Nasıl Başa Çıkılır
Diş Çıkarma Döneminde Uyku Problemi...
14 ilde FETÖ operasyonu
14 ilde FETÖ operasyonu

30 vilayetin 15'ten fazlasını 'millet ittifakı' kazanıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor" dedi.

30 vilayetin 15'ten fazlasını 'millet ittifakı' kazanıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor" dedi.

26 Mart 2019 Salı 15:56
0 Okunma
30 vilayetin 15'ten fazlasını 'millet ittifakı' kazanıyor

İZMİR - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime sayılı günler kaldığını dile getiren Dervişoğlu, İYİ Parti'nin aday listelerinde terör bağlantısı olan kişilerin bulunduğu iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Temennimiz, yerel seçimlerin, belediye başkan adaylarının çalışmalarının üzerinden yürütülmesiydi; ama görünen odur ki bu seçimlerde liderlerin siyasi rekabetine kurban edilmek durumuna düşüldü. Arzuladığımız bir şey değil. Zira kentler yönetilecek. Kentleri yönetecek belediye başkanları seçilecek. İstismardan beslenen siyasi anlayış yüzünden yine içinden çıkılamayacak bir tartışma ortamının içinde bulduk kendimizi. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısından başlayıp, cumhurbaşkanına uzanan bir tartışma yaşanıyor. Partimiz eleştiriliyor. Dün çıkan habere göre de İYİ Parti'nin adayları arasında PKK'lıların olduğunu söylemek gibi bir basiretsizlik yaşanıyor. Bunu şiddetle reddediyorum. İYİ Parti'nin mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu listelerin mesulü benim. Türkiye'nin neresinde aday, meclis üyesi adayı varsa onun altında şahsımın imzası var. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Beni itham edenler önce akıllarını yemişlerdir. Hangi gelenekten geldiğimi herkes gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra milliyetçilik dersi alacak değilim." 

'ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU'NUN, AKŞENER'İN YARIŞI DEĞİL'

İYİ Parti'nin CHP ile ittifakının toplumsal kabul gördüğünü kaydeden Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunarak, şunları söyledi:

"Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz bütün sorunları aşacak kudretimiz var.  Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'yla yarışıyor. İzmir'de Nihat Zeybekci, Tunç Soyer'le yarışıyor. Burada Tayyip Erdoğan ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in yarışı söz sorusu değil. Kurgular yaptılar. Önce 'Beka problemi var' dendi. Var beka sorunu, sorumlusu sensin. 17 yıldır sen yönettin sonra getirdiler işi 'Bunların örgütlerle ilişkisi var'. Onlarla kimlerin ilişkisi var, ortaya koyduk. Oysa bu ülkede ekonomi konuşmamız lazım. Genel başkanımız çalışmayan fabrikaları, ekilemeyen tarlaları, gelecekten umudunu kesmiş işsiz gençleri anlatıyor. Biz ne konuşuyoruz? Beka, terör örgütü. İYİ Parti'lilerin dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, basın mensuplarının, ittifak yaptıkları partilerin adaylarının terör bağlantıları olup olmadığına yönelik sorusuna ise "Ben kendi partimle ilgili sorumluluk alanımı söyledim, diğer siyasi partiler de elbette ki aynı özenle hareket etmiştir" diye yanıt verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu Bağcılar'da konuştu
Bakan Soylu Bağcılar'da konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz
 Dışişleri’nden ABD’nin ‘Golan’ kararına kınama
 Dışişleri’nden ABD’nin ‘Golan’ kararına kınama
FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor
FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor
16 milyon turist hedefliyoruz
16 milyon turist hedefliyoruz
Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi
Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi
Binali - Semiha Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde
Binali - Semiha Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde
Yeni iş kapıları oluşturmaya devam edeceğiz
Yeni iş kapıları oluşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans