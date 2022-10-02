29 Ekim 2023'te kırsalda terörist kalmayacak

ŞIRNAK (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah başlayan Eren Abluka Sonbahar Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 2 teröristin sarı torbaya girdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu 2 teröristle birlikte 1 makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 dürbün ve 8 sığınak ve 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir. 29 Ekim 2023‘te bu ülke sınırları içerisinde, sınırlarımızın içerisindeki kırsalda bir tek terörist kalmayacak. Tabii Meclis’teki teröristleri saymıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile geldiği Şırnak’ta Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları'nın ilkinin başladığını duyurdu. Vali Osman Bilgin’in eşlik ettiği ziyarette 16 Haziran 2018'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin adının verildiği üs bölgesi açılışını da gerçekleştiren Bakan Soylu, ülke sınırları içerisinde sayıları 120’nin altında olan teröristlerden 40’ının Herekol, Kaval Bestler Dereler sektörü, Cudi ve Beytüşşebap sektörlerinde olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, her yıl operasyonları planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Terörle mücadeleyi karşı karşıya kaldığımız bir çatışma anından sonra başlatan değil bu topraklardan tüm teröristler temizleninceye kadar devam ettirecek, terör neredeyse oraya kadar gidecek, terörü orada bertaraf edecek, yıllarca terör örgütünün kullandığı alanları, ay yıldızlı bayraklarla donatacak ve bu konuda fedai can etme uğruna mücadeleden bir an olsun bile çekinmeyecek kahramanlarımıza, cesaretli, gözü pek, gözü kara vatan evlatlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu gördüğünüz Herekol, Kaval Bestler Dereler, Cudi ve Beytüşşebap sektöründe yaklaşık 40 terörist kaldı ve buralarda binlerce teröristin sadece dağları ve kırsalı etki altına aldı değil, şehirleri de ürküttü ve korkuttu. İnsan hayatını tedirgin etti ve tehdit etti. Ticaret hayatını neredeyse felce uğrattı. Eğitim hayatını esir aldığı bir terörist varlığından bugün bu sektörde 40 teröriste kadar gelmiş oldu. Sınırlarımız içerisinde bulunan 120’nin altındaki teröristin 3’te 1’i bu bölgede. Bu bölgeye ehemmiyet vermemizin ve burayı bir ağırlık merkezi yapmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi terör örgütünün aynen Tendürek’te, Amanoslar’daki gibi söküp atıp bir daha buraya gelebilme imkanı ve fırsatı tanımamaktır. Bunun için gerek şehir içinde gerek kırsalda operasyonlarımız devam ediyor.”