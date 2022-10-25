"2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitireceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Lale Meydanı'nda 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 2'nci Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girdiğini belirterek, "Köylerden ilçe ve il merkezlerine, bilhassa büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca, ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarında oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken; diğer yandan da inşa edilen yapıların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi" dedi.



'KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ÜRETİLEN KONUT SAYISI 3 MİLYONU BULDU'



Türkiye'nin sağlıksız yapılaşma ile nice insanını kaybettiğini ifade eden Erdoğan, "Yaşadığımız her deprem, sel, heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. Bunu İzmir'de yaşadık, Elazığ'da yaşadık, Malatya'da yaşadık, Simav'da yaşadık. Ülkemizin dört bir yanında bunları yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından, bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da milletimize talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bin. Bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye? Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanyayla TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır" diye konuştu.



'YARIM MİLYONU İSTİHDAM EDECEK İŞ YERLERİ HAYATA GEÇECEK'



Erdoğan, kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşmasının ne kadar doğru bir iş yaptıklarını ve ne büyük bir ihtiyacı karşıladıklarını gösterdiğini işaret ederek, "Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde, yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu daha güvenli yuvasını kavuşmuş, yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimizin yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü de göstermektedir. Temelini attığımız ilk etap 5 bin 615 konut; Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor" dedi.



'2028'E KADAR 500 BİN KONUTU BİTİRECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilin ve ilçelerinin tamamına yayacaklarını vurgulayarak, "Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 triyon liralık ivme kazanacaktır. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka sabah başka yalan yok; ne dediysek o. Bugüne kadar ne dediysek o. TOKİ’nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz, bunları hep görüyorsunuz. Temel atma törenimizi Malatya ve Elazığ depremlerinin 3’üncü, İzmir depreminin 2'nci yılında yapıyor olmamız da ayrıca anlamlıdır" diye konuştu.