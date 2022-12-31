2023'ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır

ANKARA (DHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yıl mesajında, "Uzun yıllara sari bir özlemin, 10 yıllar boyunca heyecanla beklenen tarihi bir eşiğin ifadesi, ilamı ve ibrası olan 2023 yılına taptaze ümitlerle ulaşmış bulunuyoruz. Ne mutlu bizlere ki muhteşem bir mücadele şuuru ve kahramanlık gururuyla tezahür eden Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa 100'üncü yıl dönümüne erişmiş, 1923'ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir. Devletlerin kuruluş ve gelişim süreci usulen değil esasen incelendiğinde, 100 yıllık bir sürenin elbette çok da kısa olmadığı takdir ve teyit edilecektir" ifadelerini kullandı.