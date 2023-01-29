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2022'de yatırımlara büyük teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık." ifadesini kullandı.

29 Ocak 2023 Pazar 18:04
2022'de yatırımlara büyük teşvik

Ankara (AA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Aralık 2022'ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu listeyle Bakanlığın 2022 yılında yatırımlara kaç teşvik belgesi verdiği de ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bu rakamların yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

Aralık belgeleri Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin tebliğler bölümünde "2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi"ne göre, Aralık 2022'de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi. Yaklaşık 54 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen bu yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyar 692 milyon lira oldu.

Rekor aralıkta

Aralık ayı ile 2022'nin diğer ayları karşılaştırıldığında belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam başlıklarında yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Yüzde 64,5'i komple yeni yatırım

Aralık ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin yatırım cinslerine göre bakıldığında, düzenlenen belgelerin yüzde 64,5'inin komple yeni yatırım olması dikkati çekti.

İmalat öncü sektör

Düzenlenen teşvik belgelerine sektörel olarak incelendiğinde ilk sırada imalat yer aldı. Bu kategoride düzenlenen 1232 belge ile sabit yatırım tutarı yaklaşık 29 milyar lira olan projelerde 36 bin 279 kişi istihdam edilecek.

2022 tablosu ortaya çıktı

Aralık ayına ait yatırım teşvik belgelerinin açıklanmasıyla 2022 yılının genel tablosu da ortaya çıktı. Bu tabloya göre, Ocak-Aralık 2022 döneminde 13 bin 653 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgelerle 578 milyar 581 milyon liralık sabit yatırım gerçekleştirilecek ve 357 bin 75 kişi istihdama katılacak.

2022-2021 kıyaslaması

2022 tablosu ile 2021 karşılaştırıldığında belge adedinin 12 bin 635'ten 13 bin 653'e, sabit yatırım tutarının da 403 milyar liradan 579 milyar liraya çıktığı görüldü. Yani 2022 yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 8, öngörülen sabit yatırım tutarı da yüzde 43 artmış oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa Varank
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