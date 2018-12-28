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'2018'de 265 bin düzensiz göçmen yakaladık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki düzensiz göçe ilişkin, "Sadece bu yıl 265 bin düzensiz göçmen yakaladık. Bu büyük bir rakamdır. Bu konuda da ciddi bir tecrübemiz oluştu." dedi.

'2018'de 265 bin düzensiz göçmen yakaladık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki düzensiz göçe ilişkin, "Sadece bu yıl 265 bin düzensiz göçmen yakaladık. Bu büyük bir rakamdır. Bu konuda da ciddi bir tecrübemiz oluştu." dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 15:47
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'2018'de 265 bin düzensiz göçmen yakaladık'

BAKÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İçişleri Bakanlığına geldi.

Bakanlıkta törenle karşılanan Soylu, tören kıtasını selamladı ardından Soylu ile Azeri mevkidaşı Ramil Usubov heyetler arası görüşmeye geçti.

İçişleri Bakanı Soylu görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mevcut güvenlik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, ilgili birimler tarafından Azerbaycan güvenlik birimi mensuplarına çeşitli eğitim ve kurslar verildiğini belirtti.

Bu kapsamda, 173 alanda eğitim programı düzenlendiğini, 2 bin 321 kursiyere eğitim verildiğini anlatan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında 663 Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğünü, görmeye de devam ettiğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında güvenlik alanında da güçlü bir iş birliği bulunduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Ne zaman zor bir meselemiz oldu, (Azerbaycan) kardeşliğin en güzelini gösterdiler. 15 Temmuz'da ilk bayrağı sallayan Azerbaycan oldu. Minnettarız ve müteşekkiriz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı o hain darbe girişiminde kaya gibi yanımızda ve arkamızda durdunuz. Bugün de ortaya koymuş olduğunuz faaliyetlerle, operasyonlarla bunu ayna gibi gösteriyorsunuz. Hala bu konudaki iradeniz her gün bir başka adımla tecelli etmektedir. Bu iş birliğimiz aynı ölçekte devam edecektir."

"Ürettiklerimiz terör örgütlerine aman vermiyor"

Terör örgütü PKK ile mücadelenin hem sınır içinde hem sınır dışında devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"PKK ile mücadelede millilik bize büyük bir güç kazandırmıştır. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz milli nokta, geldiğimiz milli adımlar, ürettiklerimiz, özellikle terör örgütlerine aman vermiyor. Bu, güvenlik kuvvetlerimize büyük bir moral sağlıyor. Vatandaşımızın güvenlik kuvvetlerine olan güvenini artırıyor. Terör örgütlerinin hareket kabiliyetini daraltıyor. Böylece de özellikle bu dönem içerisinde ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara da fırsat vermiyor. Buradan büyük bir tecrübe elde ettik."

Türkiye'deki düzensiz göç ile ilgili bilgi veren Soylu, "Sadece bu yıl 265 bin düzensiz göçmen yakaladık. Bu büyük bir rakamdır. Bu konuda da ciddi bir tecrübemiz oluştu." dedi.

Azerbaycan ile "Göç alanında iş birliği, geri kabul ve vatandaşların karşılıklı seyahati" konusunda bir anlaşmaları bulunduğunu anımsatan Soylu, bu anlaşmanın en kısa zamanda imzalanmasını temenni etti.

"FETÖ'cülerin esas yüzünü gördük"

Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov da 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye olduğunu bildirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğe değinen Usubov, Türkiye'nin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda da Türkiye'ye her zaman destek vereceklerine işaret eden Usubov, "15 Temmuz'dan sonra gözümüz açıldı ve FETÖ'cülerin esas yüzünü gördük. Azerbaycan'da hiçbir FETÖ'cü istemiyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçmenIçişleri BakanıSüleyman Soylu
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