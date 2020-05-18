Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs...
Kızılay’dan, Merih Demiral’a teşekkür
Kızılay’dan, Merih Demiral’a teşekkür
Dolar 6.88 lira
Dolar 6.88 lira
Ambulans uçak, Kübra bebek için havalandı
Ambulans uçak, Kübra bebek için...
Güler Sabancı: Yeni dünya gençlerin dünyası olacak
Güler Sabancı: Yeni dünya gençlerin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık" dedi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:11
0 Okunma
"17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşünü sağladık"

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararını ve aile odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu belirtti. Çocuk koruma sisteminin önemli unsuru olan çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimlerine (ÇOKİM) 2019 yılında toplam 24 bin 680 çocuğun geldiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu çocuklardan 5 bin 584'ünü koruma altına alırken, 13 bin 355’ini koruma ve bakım altına almadan, sosyal ve ekonomik destek (SED), danışmanlık ve diğer tedbir kararlarıyla destekleyerek, ailelerinin yanına dönüşünü sağladık. Diğer taraftan, Bakanlık olarak çocukları koruma altında olan ailelerle de mesleki çalışılmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaların neticesinde, geçen yıl koruma altında olan toplam 3 bin 918 çocuğumuzu da yine ailesine kavuşturduk. Aile odaklı hizmetlere verdiğimiz öncelik neticesinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü sağladık."

Bakan Selçuk, koruma altına alınan çocuk sayısının düştüğünü de kaydederek, "Temel hedefimiz; ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözcü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz
Sözcü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz
Çok büyük hazırlıklarımız var
Çok büyük hazırlıklarımız var
Bakan Soylu: Ya olacağız, ya öleceğiz
Bakan Soylu: Ya olacağız, ya öleceğiz
Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
Bakan Varank: Beyaz eşya sektöründe 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Bakan Pakdemirli'den Türk çiftçilere alkışlı destek
Bakan Pakdemirli'den Türk çiftçilere alkışlı destek
Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek
Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek
Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim
Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı