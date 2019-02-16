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13 maddelik yasa teklifi kabul edildi

13 maddelik yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

13 maddelik yasa teklifi kabul edildi

13 maddelik yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:58
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13 maddelik yasa teklifi kabul edildi

ANKARA, (DHA)

TBMM'de 'Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun' teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti'li Hakkı Köylü başkanlığında, CMK ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifi görüşmek üzere toplandı. Teklifte ayrıca; 'İcra ve İflas Kanunu', 'Hakim ve Savcılar Kanunu', 'Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kanunu' ve 'Bölge Adliye Mahkemeleri' kanunlarında da değişiklik öngörüyor. AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi yargının iş gücünü azaltmayı hedefliyor. Teklif, Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

HAKİM OLABİLMEK İÇİN YAZILI SINAVDAN EN AZ  70 PUAN ALMA ŞARTI GETİRİLDİ

Teklif ile hakim adaylarının yazılı sınav ve mülakat puanları da yeniden düzenleniyor. Buna göre; adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması gerekecek.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığı tarafından merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi halde bunların adaylığına son verilecek. Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorunda olacak. Hakim ve savcı adaylığı süresi 2 yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için 1 yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere 2 dönemden oluşacak.

ALT HEYETLER KURULACAK

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak. Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni oluşturulan heyetin başkanı HSK tarafından belirlenecek. Bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilebilecek.

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanacak. Bölge adliye mahkemesinin, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının Yargıtayca bozulması halinde dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilecek. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanacak.

TEMYİZ YOLU AÇILIYOR

Teklife yeni bir madde eklenerek, 12 olan madde sayısı 13 çıktı. Eklenen maddeyle;  iki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar bakımından ilk defa bölge adliye mahkemesi dairelerince verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz yolu açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yasa TeklifiTBMM Adalet Komisyonu
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