10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek

SAMSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da AK Parti il yönetimi ve teşkilat üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantının başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın cep telefonundan partililere hitap etti.

ÖNÜMÜZDEKİ 16 AYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biliyorum ki; Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok çok büyük bir gayretin içerisinde. Rabbi'm gayretinizi ziyade etsin. Dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin diyorum. Tüm teşkilatımıza; aman birliğinizin, beraberliğinizin zerre kadar zedelenmesine fırsat vermeyin. Tabii birileri birçok şey söyleyebilir, ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu; 20 yıl içinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır" dedi.

'COĞRAFYAMIZIN ÖNCELİĞİ ÖNCE İNSANDIR'

Toplantıda konuşan Bakan Soylu ise şunları kaydetti: "Bilmenizi istiyorum ki; Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu strateji, Türkiye'nin yönettiği strateji, ülkemizi ayakta tutmaktadır. Salgın dönemini geçirdik hiçbir ülkeden hiçbir destek görmedik. Aşıyı ürettiler ve insanların ölmesini beklediler. Aşıyı vermediler, kıskandılar, imtina ettiler. Aşıyı bir güç olarak kullanmaya çalıştılar. Her zaman para hesabı yaptılar. 'Nasıl para kazanırız' diye yaptılar. Dünyadan paralar topladılar, topladıklarının yüzde 50'sini yüzde 60'ını kendi yöneticilerine verdiler. Bunları görmüyor muyuz? Hayır görüyoruz, suratlarına söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Sınırlarımızdaki olan meseleleri sadece bizim meselemiz olarak gördüler. Oradaki insanların hizmete, adalete, sağlığa olan ihtiyaçlarına karşın hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir çözüm ortaya koymadılar. Afganistan'da işin başından itibaren evlatlarımız orada. Bu coğrafyanın önceliği önce insandır, önce insan."

'BAŞINIZ MİNARELER KADAR DİK OLSUN'

Partililerine 'Ey dava arkadaşlarım' diyerek seslenen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "20 yıldır bütün dünyanın, kızanların da takip edenlerin de hayranlıkla izlediği bir davayı yürütüyorsunuz. Allah'ınızı severseniz, başınız minareler kadar dik olsun. Ve yine buraya Sayın Başkanımız davet ettiğinde, bir tek şey için geldim; burada büyük bir devrim gerçekleşti. Sadece yollar yapmadınız, sadece barajlar yapmadınız, sadece şehir hastaneleri yapmadınız, sadece statlar ve spor tesisleri yapmadınız. Bunlar yapılabilir. Sizler bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Bu devrim bilesiniz ki; sadece Anadolu coğrafyasına ait bir devrim değildir. İçişleri Bakanı olarak dünyada şu an 123 ülkeyle temas halindeyiz. Dünyada zengin ülkeler var, orta ülkeler var ve fukara ülkeler var. Zengin ülkeler, çok uzun yıllardan beri bu ülkeleri sömürdüler. Dikkat edin, batının altı fakir. Doğunun üstü fakir. Batının üstü zengin, doğunun altı fakir. Yıllardır sömürüyorlar. Alt ve orta gelir sınıfındaki tüm ülkeleri sömürüyorlar."