İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 7.621,10 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,95 puan değer kaybetti.

Dün 7.662,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,73 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.677,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.566,62, en yüksek 7.677,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Mia Teknoloji, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret oldu.



Altının onsu 1.986 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,22, bileşik getirisi yüzde 34,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2140 ve dolar/yen paritesi 150,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,1850 liradan, avro 29,7960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde yatay seyirle 1.986 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 artışla 89,0 dolardan işlem görüyor.