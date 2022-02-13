Filiz Bahçıvan

MÖ 10.000 yılına kadar uzanan bir yapıyı gözler önüne seren Göbeklitepe tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak kabul ediliyor. Keşfedildiği tarihten itibaren hem yerli hem de yabancı arkeologların büyük ilgi gösterdiği Göbeklitepe geçmiş tarihin tüm gizemli gerçeklerini bir bir ortaya çıkarıyor.

Göbeklitepe, bir yandan insanlık tarihi hakkında yapılan tüm araştırmaların ve bilinen gerçeklerin tekrar sorgulanmasını sağlarken diğer yandan ise yerleşik tarih anlayışını ve dinler tarihinin tekrar yazılması gerektiğini ortaya koyuyor. İşte inşa edildikten yaklaşık 1000 yıl sonra insanlar tarafından üstleri örtülerek kapatılan tapınakların sır dolu hikayesini Göbeklitepe'nin sahiplerinden biri olan ve Göbeklitepe'nin kazı çalışmalarında bulunan Mehmet Tarık Yıldız'dan dinleyelim.

--Merhaba kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba. Ben Mehmet Tarık Yıldız. GöbekliTepe'nin bulunduğu arazinin sahibinin oğluyum

Turizm ve otel işletme mezunuyum .

Yaklaşık 16 yıldır Göbeklitepe kazı çalışmalarında yer alıyorum .

Son dört yıldır da , Göbeklitepenin minyatür heykelleri, Göbeklitepedeki monolitlerinin, birebir aynını, doğal kireç taşından tek tek elle yontarak yapıyorum.

-- Göbeklitepe nedir?

Göbeklitepe aslında 12 bin yıllık bir inanç bir kült alanı diye düşünülüyor. Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldı. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırıyor. Çünkü yerleşik hayatı simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe'de bulundu. Dinler tarihini de etkileyen Göbeklitepe, bilinen ilk ibadet merkezi!

Fakat ben Göbeklitepe'nin, sadece bir inanç ya da dini merkezi olduğunu düşünmüyorum . İnançtan ziyade bir sanat, bir şölen belki de bir üreme alanı diye bilirim. Çünkü Göbeklitepe kazı çalışmaları başlamadan önce de burası bizim köy halkı ve çevre köyler için kutsal sayılıyordu. Göbeklitepe de kazılar başlamadan önce, Göbeklitepe tepenin tam tepe noktasında bir Dilek (dut) ağacımız vardır. Bu ağaçtan önce de başka bir ağaç dağdağan ağacı varmış. Dağdağan ağacı kuruyunca dedemin dayısı da bu son olarak dut ağacı ekmiş bu ağaçta nerdeyse 100 yıllık bir ağaç . Bizim köylüler Mart Nisan da bu ağacın yanına gidip kurbanlar keserlerdi ve dualar ederlerdi. Özellikle evlenip te çocuk sahibi olmayan aileler buraya gelip kurban keserlerdi, ya da hayvanları hasta olanlar buraya gelip bir hayvan kurban ederlerdi ki diğer hayvanlara hastalık bulaşmasın diye vb gibi ritüeller yapılırdı... Fakat ilginç olan da şu ki, kazılar yapıldığı zaman bu Dilek ağacı dediğimiz alanın hemen iki metre yanında bir bayan taşın üzerinde doğum sahnesi gerçekleştiren taşın üzerinde bir çizim bulundu ve şimdi de Şanlıurfa arkeoloji müzesinde sergileniyor

-- Göbeklitepe'nin tarihinden kısaca bahseder misiniz?

Göbeklitepenin tarihi, yaklaşık olarak 12 bin yıllık fakat karbon 14 metoduyla yapılan sonuçlar Göbeklitepe'nin tam olarak 11.600 yıllık olabileceğini gösteriyor. . Göbeklitepe : Malta tapınaklardan İngiltere’deki stonehenge’ten ve mısır piramitlerden binlerce yıl önce yapılmış bir tapınak.

--Göbeklitepe tam olarak nerede?

Göbeklitepe Şanlıurfa merkezden 18 km mesafede Örencik köyünde yer alıyor.

--Göbeklitepe'yi gizemli kılan mimari özellikleri nelerdir?

Göbeklitepe'nin mimari yapısına baktığımızda genellikle dairesel olarak yapılmış ve bu dairesel yapıların etrafında tekrar eden dairesel yapılar mevcut . En önemlisi Göbeklitepe de bulunan “C” yapısı dediğimiz alanda iç içe yapılmış dairesel yapılar var ve bu yapının ana merkezi dediğimiz dairenin girişi yok, etrafı taşlarla örülmüş duvarlar var. Muhtemelen bu ana merkezdeki daire, onlar için kutsal sayılıyor diye düşünüyoruz.

--Göbeklitepe'yi kimler inşa etti?

En önemli soru diye bilirim, herkesin kafasında bu soru var ve biz hala bu sorunun cevabını bulamadık veya yeterli kazı sonuçları elimizde olmadığı için bu soru ilerleyen zamanlarda da karşımıza sürekli çıkacak. Çünkü Göbeklitepe neolitik dönem dediğimiz zaman dilimine denk geliyor. Bizim tarihte bildiğimiz bilgiler bizim en eski uygarlık olan Sümerler diye biliyoruz fakat Göbeklitepe Sümerler’den yaklaşık 6 bin yıl öncesinde yapılmış. Onun için Göbeklitepeyi kimlerin inşaa ettiğini ve kimlerin Göbeklitepe tapınaklarının üstünü neden kapatığı şimdilik soru işareti.

--Göbeklitepe ismi nereden geliyor?

Göbeklitepe ismi daha öncede dediğim gibi kazılar başlamadan burası kutsal sayılıyordu bizim köylüler ve çevre köylülerimiz için . Eski ismi (göbekli ziyareti) diye biliniyordu. Daha sonra kazılar yapıldı ve buranın ismi ziyaret yerine tepe ismini aldı ve Göbeklitepe olarak kayıtlara geçti. Halk arasında da dilek tepesi olarak bilinirdi.

-- Göbeklitepe'deki dikilitaşlar ile ne anlatılıyor olabilir? Hiç insan betimlemesi var mı?

Göbeklitepe''deki büyük dikili taşların her biri bir insanı stilize ediyor bunu da “D “ yapısı dediğimiz yapıda görüyoruz. T şeklindeki taşlar insan biçiminde yapılmış ve bunu yaparken de insan kolları, elleri, parmakları, beline hayvan postunu bağlamak için kemer kullanılmış. Mahrem yerlerini kapatmak için de aynı şekilde tilki postunu kullanmışlar ve bunları da büyük dikili taşın üzerinde kabartma olarak yapmışlar. Dairenin yapısına baktığımızda dairenin etrafındaki dikili taşlar küçük yapılmış, merkezdeki dikili taşlar ise baya büyük yapılmış . Dairenin etrafındaki taşlar 3 ila 3 buçuk metreyi bulurken, dairenin merkezindeki dikili taşlar 5 buçuk metre büyüklüğünde yapılmış. Büyük ihtimalle bu onlar için belki bir tanrı ya da saygı duydukları kişidir diye düşünüyoruz .

--Göbeklitepe'nin üzeri neden örtüldü?

Göbeklitepe'nin, tam olarak neden üstünü kapatıldığına dair yine elimizde kesin bir bilgi yok, fakat yapılan yorumlar ve kazı çalışmalardan da anlaşılabilir ki o dönemdeki insanlar, Göbeklitepe'yi terk etmek istemişler ve terk ederlerken tapınakları zarar görmesin diye kilometrelerce etraftan toprak getirerek özenle kapatmışlar yani ani bir kararla ya da aniden kapatıp gitmemişler. Hem ritüellerini gerçekleştirmişler hemde yavaş yavaş eski tapınakları kapatıp gitmişler. Bu sadece Göbeklitepe için değil Mezopotamya’da Göbeklitepe gibi 12 adet neolitik dönem dediğimiz yerler var ve bunlar aynı şekilde üstü bilinçli bir şekilde kapatılmış .

--Teorisyenler, bu antik yapıyı inşa etmek için gerekli olan böylesine üst düzey bir teknoloji nedeniyle Göbekli Tepe'nin uzaylıların hatta Cinler' in yardımı ile yapılmış olabileceğini savunuyorlar. Daha tekerleğin bile icat edilmediği 12 bin yıl öncesini düşündüğümüzde acaba mı? diye de düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Nedir bu işin sırrı?

Göbeklitepe ye sadece tapınak olarak bakarsak çok yanlış olur . Çünkü Göbeklitepe de sadece din değil aynı zamanda bir matematik, geometri, fizik, mimari, sanat ,güç ve teknik olarak da bakmamız lazım çünkü bu büyük dikili taşların 10 ton gibi bir ağırlığı var bunu bir dengede tutturmak lazım bunun için de fizik teknik devreye gidiyor. Aynı şekilde 12 bin sene önce insanlar sadece çakmak taşlarıyla muhteşem heykeller yapmış. Bazı heykellere baktığımızda canlıymış gibi görünüyor bunun içinde bir sanat gerekiyor. Benim düşünceme göre insan oğlunun, ilk çağlarda bile çok zeki olduğu aşıkar.

En basit şekilde bir örnek vereyim .Şanlıurfa soğmatar‘da yapılan kazılarda dünyanın en eski oyuncağı olduğu belirtilen ve pişmiş çamurdan yapılan 7500 yıllık oyuncak araba bulundu ve aynı şekilde bu oyuncak arabalar bulundu (7.500) yıl önce çocukları için çamurdan oyuncak yapan insanların, bence çok zeki olduklarını gösteriyordur diye düşünüyorum.