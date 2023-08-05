Merhabalar sevgili dostlar,

Yöresel Mutfaklarımızdan bugün yolumuz Bursa'da..

Osmanlıdan günümüze yeşili, doğası, kültürel zenginliği ve tabiki enfes lezzetteki mutfağı ile BURSA..

Bursa'nın Tarihi Kayhan Çarşısında 600 yıllık geçmişiyle devam eden İskender Kebap'a alternatif olarak ortaya çıkan, sadece Bursa'ya özgü bir yemektir.

Kayıhan adıyla Yıldırım Beyazıt döneminde kurulan çarşı, bugün ki adıyla Kayhan Çarşısı Bursanın değişmeyen lezzeti ''Pideli Köfte''yi günümüzde de aynı enfes lezzeti ile müşterilerine sunmaktadır.

Yaklaşık yarım asır önce ''Gariban İskenderi'' adıyla anılan Pideli Köfte, hem Bursalıların hem bu lezzetin adını duyup tatmak isteyenlerin hizmetine yine aynı çarsı da devam etmektedir.

Ustasından aldığımız tarifi ile Bursaya yolu düşmeyenler için bizlerde ev ortamında ''Pideli köfte''yi denedik ve sonuç gerçekten muhteşem.. Sadece mangal yerine döküm tavada o lezzeti yakalamaya çalıştık.

Sizler için birebir olçüler ile yazıyorum, köfteyi sevmeyen yoktur sanırım, bir de bu tarifi deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın istedim.

Hepinize kolay gelsin...

MALZEMELER:

• 700gr Kıyma + 2 dolu yemek kaşığı kuyruk yağı

• 2 ad kuru soğan rendesi (suyu tamamen süzülmüş)

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı karbonat

• 1, 5 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanları rendeleyin ve suyunu süzün.

• Kaseye kıymayı, ince kıyılmış yada rendelenmiş kuyruk yağını, kuru soğan rendesini, tuz, karabiber ve karbonatı ekledikten sonra güzelce yoğurun.

• Köfte karışımınız macun kıvamında olmalıdır.

• Karışımı yuvarlak ince köfteler olacak şekilde hazırlayın ve üzerini örterek buzdolabında bekletin.

SOS:

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• az karabiber

• 2 yemek kaşığı zeytinyağ

• 3 su bardağı su

HAZIRLANMASI:

• Bütün malzemeleri bir tavaya alın ve kaynatarak hazırlayın.

• ALT KISIM:

• 4 ad tırnak pide

PİDELERİ KIZARTMAK İÇİN:

• 2 dolu yemek kaşığı tereyağ + 4 yemek kaşığı zeytinyağ karışımı

YANINA:

• Süzme yoğurt + köz biber + köz domates

EN SON ÜZERİNE:

Kızdırılmış tereyağ

• Alt kısıma yerleştireceğimiz tırnak pideleri küçük küpler halinde kesin.

• Tereyağ ve zeytinyağ karışımını eritin ve kestiğiniz pideleri yağ karışımı içinde kızartın.

• Biber ve domatesleri keserek yağsız tavada közleyin kenara alın.

• Köfteleri döküm tavada pişirin.

• Servis tabağına önce pideleri yerleştirin.

• Pidelerin üzerine biraz domates sos gezdirin ve köfteleri yerleştirin.

• Tabağın bir yanına közlenen biber domatesi, diğer yanına yoğurdu yerleştirin.

• Köftelerin üzerine tekrar domates sos gezdirin.

• En son finali servis esnasında kızdırılmış tereyağ dökerek ikram edin.

Bu enfes lezzeti mutlaka deneyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...