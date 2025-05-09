TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş derbisinde penaltı atışı kullandığı sırada Gedson Fernandes'e lazer pointer tutulması sebebiyle Fenerbahçe'ye 1 milyon 680 bin ve sportif ekipman talimatına aykırılıktan da 168 bin olmak üzere toplam 1 milyon 848 bin lira para cezası verdi. Aynı maçta taraftarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a da 1 milyon 98 bin lira para cezası uygulandı.

PFDK, çeşitli nedenlerle Galatasaray'a 168 bin, Trabzonspor'a 660 bin, Antalyaspor'a 618 bin, Konyaspor'a 168 bin, Çaykur Rizespor'a 840 bin, Kayserispor'a 168 bin, Kasımpaşa'ya 750 bin, Adana Demirspor'a da 918 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetici Rıza Erkut Yurdemi'ye de 58 bin 500'er lira ceza uyguladı.

PFDK tarafından Trendyol 1. Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'ne 142 bin 500 lira, Siltaş Yapı Pendikspor'a 234 bin lira, Gençlerbirliği'ne 36 bin lira, Sakaryaspor'a 114 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler'e de 84 bin lira para cezası verildi.

Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier de 2 maçtan men ve 19 bin 500 lira parayla cezalandırıldı.