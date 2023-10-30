HABER: BAHAR BÜKE

Geçtiğimiz günlerde Ange yayınevi ve kitaptan sanattan genel yayın yönetmeni şair/yazar Elif Doruk ile röportaj gerçekleştiren İrfan Alış 'a ünlü rock yıldızı Teoman 'dan destek geldi .

İrfan Alış "bu müzikal ile toplumun Hamiyet 'e olan borcunu ödüyoruz" dedi.

Röportaja sürpriz katılım ile değer katan ünlü rock yıldızı Teoman söylediği samimi sözlerle sanatçıların birbirine destek ve dayanışma adına güzel ve anlamlı bir örnek oluşturdu.

"BU İŞİN PRODÜKTÖRÜ PEYK"

Röportajda Elif Doruk 'un "Oyunculuk tasarım gibi hemen hemen sanatın bir çok disiplinleri ile bağınız,ilginiz var şimdi karşımıza "Hamiyet" adlı müzikal ile çıkacaksınız ki size gelen bir çok teklifi red ettiğinizi bilmemize rağmen böyle bir projede yer almayı nasıl kabul ettiniz? " sorusuna

Alış" Bu işin prodüktörü Peyk " dedi Ve sözlerine bu bizim projemiz.En büyük desteği Işıl Kasapoğlu verdi, kayıtları dinledikten sonra" bunu müzikal yapmalısın " diye fikri ortaya atan da kendisi" dedi

Eylül ayının başlarında provalara başlayan İrfan Alış, şarkılar hazır. Peyk 'in var olan şarkılarından bu senaryoya çok uygun olanları var. Mesela " Denizdeyim" gibi. Onları senaryoya eklediğini söyledi.

"RÖPORTAJIN SÜRPRİZ KONUĞU ÜNLÜ ROCK YILDIZI TEOMAN"

Bu olağanüstü projenin yanında olacağım,İrfan çok çok uzun yıllardır yaptığı şeyleri takip ettiğim büyük bir sanatçı. Peyk ünlü gruplardan sayılmasa da çok önemli bir yer tutar Türk Müziğinde. Bu projeyi bana ayak üstü anlattığında bayıldım. Herhangi bir sorun yada üzerime düşen bir görev olduğunda sonuna kadar bu olağanüstü projenin yanında olacağım " ....dedi

Peyk 'in ilk müzikali " Hamiyet " 27. İstanbul Tiyatro Festivalinde prömiyer yapacak. Hamiyet 10 ve 11 Kasım tarihlerinde saat 20.00 de Fişekhane ' de sahnelenecek.

Değerli sanatçıya başarılar dilerim,bu sanat dolu röportajı yaparak bizleri bilgilendiren Ange yayınevi ve kitaptan sanattan genel yayın yönetmeni şair/ yazar Elif Doruk Hanım ' a sonsuz teşekkürler.

Haberin kaynağı: KitaptanSanattan.com/Elif Doruk